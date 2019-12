Nuevo Gran Maestro del ajedrez, orgullo yucateco

El ajedrez local reacciona con alegría por el logro de Luis Ibarra Chami, nuevo Gran Maestro

La comunidad ajedrecística local reaccionó con fuertes cargas de alegría y motivación el logro de Luis Ibarra Chami, convertido ayer en el tercer jugador yucateco de la historia en Gran Maestro.

Y el protagonista principal de este torneo, pese a no coronarse, igual reaccionó con satisfacción.

“Las partidas fueron muy peleadas, fui muy tenaz, me concentré en cada partida y di todo. No pensaba lograrlo en este torneo, sin embargo me sentí con mucha confianza. La mentalidad es muy importante, y era salir a desequilibrar e intentar buscar el punto, independientemente del rival”, dijo Ibarra Chami, de 30 años de edad, quien se une a Carlos Torre Repetto y Manuel León Hoyos en un trío de Grandes Maestros que ya son parte de la historia del deporte local.

Lo logró ayer con una victoria en la ronda final del Torneo “Carlos Torre Repetto”, donde alcanzó siete puntos de nueve posibles.

“Sin duda es una gran satisfacción como yucateco, y en particular porque el ‘Torre’ ha sido el escenario propicio para que haya obtenido el grado de Gran Maestro”, dijo Alberto Cámara Patrón, expresidente del Patronato del torneo.

Javier Herrera Aussin, exdirector del “Torre”, lo resaltó de la siguiente forma: “Luis representa a toda la comunidad ajedrecística, es un deportista al que quiere todo México por su carisma, su personalidad, pero también por su trabajo demostrado durante muchos años. Ha sido un ejemplo como deportista. Tomó buenas decisiones en la vida, terminó sus estudios universitarios, continuó con el ajedrez y llegó a ser Gran Maestro”.

En esta edición sólo tuvo un revés, ante el monarca Carlos Albornoz Cabrera, quien a la postre terminó como monarca.

“Es la cereza del pastel de este ‘Torre’, primero que nos toca organizar. El país esperaba desde hace diez años que no teníamos un nuevo Gran Maestro en México, ya lo tenemos y es yucateco, a mucho orgullo”, señaló el actual presidente del Patronato y director del Torneo, Daniel Zacarías Martínez.

“Chacho”, como le conocen a Ibarra Chami, fue el hombre a seguir en la premiación del “Torre” anoche. No se coronó, pero el logro alcanzado, ser Gran Maestro, vale más que un campeonato.— Gaspar Silveira

