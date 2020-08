Con un reto diferente

Gerardo Arteaga, presentado con el Genk de Bélgica

Ya tiene un mes bajo las órdenes de su nuevo equipo, pero el mexicano Gerardo Arteaga ya fue presentado oficialmente con el Genk de la Liga de Bélgica.

“Me siento un poco raro porque es la primera vez que me toca estar lejos de mi país, pero contento de asumir este nuevo reto, de venir a este gran país y a este gran club. Lo que yo puedo aportar es que nunca me voy a dar por vencido, siempre va a haber garra por parte de mí y que siempre, siempre, siempre voy a dar el cien”, declaró para las redes sociales del club belga.

Arteaga también dijo que tomó la decisión de llegar al Genk porque piensa que se puede seguir formando acá como futbolista.

“Escuché muy buenos rumores de este equipo, me dijeron que era un gran club, al cual podría venir, formarme como gran jugador, una gran persona, escuché también que es un equipo fuerte acá y claro, me motivó a cumplir mi sueño”.

“Vi que muchos mexicanos se metieron a la página del equipo, que incrementaron los aficionados por este club y pues yo estoy muy contento que la afición me haya seguido ahora que me vine hasta acá, que hayan seguido al club al que me vengo y que siempre estén al pendiente de mí”, señaló Arteaga, canterano del Santos Laguna.