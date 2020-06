Con un triplete de Martial guía al Manchester United al triunfo

El Manchester pudo hacer aún más goles pero se conformó con la gran actuación de Martial

LONDRES.— El francés de Anthony Martial consiguió su primer triplete como profesional y guió el triunfo del Manchester United ante el Sheffield United (3-0).

🔴 🔴 🔴@AnthonyMartial is the first Man Utd player to score a #PL hat-trick since Sir Alex Ferguson retired in 2013 #MUNSHU pic.twitter.com/XMIEDxEyob