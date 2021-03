CIUDAD DE MÉXICO.- El América no tardó en reaccionar a las palabras de Antonio ''Pollo'' Briseño, quien asegura que las Águilas "no tienen identidad".

Previo al Clásico Nacional entre América y Chivas se disputará el domingo a las 20 horas en el Estadio Akron del Guadalajara, pero el gran duelo del fútbol mexicano se juega con mucho tiempo de anticipación.

"Somos más grandes que América, ellos no tienen identidad".- @pollobv calienta el Clásico Nacional pic.twitter.com/aT7PsF4TTJ

"Por títulos no se puede ver si un equipo es más grande que otro (...) con un título no nos podemos quedar. Tenemos nosotros una identidad, una cosa que nadie lo hace, y en México no existe, y es que jugamos con puros mexicanos", declaró Briseño en entrevista.