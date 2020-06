Con un video el 'Matador' Hernández reafirma ser el rey del Tik Tok

MÉXICO.— El exfutbolista Luis Hernández, mejor conocido como el "Matador" de nueva cuenta se convirtió en tendencia de redes sociales, debido al último video que compartió, mismo con el que reafirmó ser el "Rey del Tik Tok".

En este nuevo video, el exjugador ha logrado los miles de comentarios y reacciones debido a lo bien realizado que está, ya que le ha "apostado" a la caracterización para obtener un resultado más profesional.

El Matador Luis Hernández poniendo la muestra de que si se puede ser comediante gracioso sin ser racista y clasista. 😂😂😂😂



Apuntanle pinches pendejos sin ingenio pic.twitter.com/zKJ0Akjfa1 — Tu papi papi, papi chulo !!! (@Elfigurita_) June 30, 2020

Se convierte en "Yondu"

En su nuevo video compartido en su cuenta de Tik Tok, el "Matador" muestra una asombrosa caracterización de "Yondu", personaje de 'Guardianes de la Galaxia'.

En el clip se hace acompañar de una joven, quien corre hacía el exfutbolista para mostrarle unos memes, pero de pronto, se encuentra con tremenda sorpresa...

"El Matador":

Por su video en TikTok donde confirma la nota de @eldeforma. pic.twitter.com/QCrYn4TAb2 — ¿Por qué es Tendencia? (@porkestendencia) June 30, 2020

El Tik Tok lo acompañó de la canción 'Come and get your love' (soundtrack de la película), la cual también le sirve para contagiarse del buen ritmo y ponerse a bailar.- Con información de Sin Embargo.

También podría interesarte: Luis "Matador" Henández, se burla de Bárbara de Regil en Tik Tok