Con una 'guía para ver los Juegos, sin ser un cretino' responde a Paola Espinosa

CIUDAD DE MÉXICO.- La judoka mexicana Vanessa Zambotti no tuvo reparo en responder los polémicos comentarios de Paola Espinosa con una guía ver los Juegos Olímpicos y "no parecer un cretino en el intento".

La judoka criticó a la clavadista, de quien dijo que ser medallista no la hacía mejor persona, esto luego de que la clavadista lamentara no haberle podido dar una medalla a México, el día en que debía presentarse, luego de su polémica ausencia en Tokio 2020, debido -al parecer- por diferencias con la titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara.

En su "guía", Vanessa Zambotti -quien participó en los Juegos Olímpicos de Atenas, Beijing, Londres y Rio- aclaró que antes de hablar sobre los atletas se debe tomar en cuenta que "los atletas que están ahí no llevan 4 años entrenando, seguramente el 98% lleva toda su vida infantil y juvenil haciendo deporte".

Esto es cada 4 años ( bueno ahora 5) Guía para ver las Juegos Olímpicos y no parecer un cretino en el intento: 1. Los atletas que están ahí no llevan 4 años entrenando, seguramente el 98% lleva toda su vida infantil y juvenil haciendo deporte. pic.twitter.com/tgfK62Wde5

"Los atletas en México normalmente no van por medallas, eso no los demerita en lo absoluto, la infraestructura y el dinero en este país hace que sea un verdadero logró conseguir llegar, esos atletas son en 98%, parte de los mejores jóvenes que tenemos".

Respétalos y comparte su logro, estar ahí y representarnos ya es algo que por mucho tú no lograrías, no creo que tú seas el mejor en nada en este país por lo que nada te da derecho a demeritarlos. pic.twitter.com/nkyrhthv7O

"Respétalos y comparte su logro, estar ahí y representarnos ya es algo que por mucho tú no lograrías, no creo que tú seas el mejor en nada en este país por lo que nada te da derecho a demeritarlos", abundó la judoka, quien defendió que los atletas "no están obligados a ganar nada para deleitar sus obesos cuerpos sentados en un sillón".