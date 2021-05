"Con Zlatan los jóvenes se cag#$%&": Dos Santos hace fuerte confesión (vídeo)

LOS ÁNGELES.— Jonathan dos Santos, mediocampista mexicano del LA Galaxy, habló previo al clásico del próximo sábado 8 de mayo ante LAFC y destacó el ambiente que se vive en la naciente temporada de la MLS.

"El ambiente es muy bueno a pesar de la derrota del fin de semana ante Seattle. Lo que viene es un clásico, es por la ciudad, los aficionados, el primer clásico de la temporada y estamos trabajando con ilusión. Estamos adaptándonos, no es fácil. Todo es un proceso, llevamos pocos partidos, pero creo que el equipo va bien", declaró "Jona" en videoconferencia.

Su compañero y compatriota, Javier "Chicharito" Hernández, vivirá su primer clásico y se dijo contento por él y por el momento que vive el goleador de Los Ángeles Galaxy.

"Contento por 'Chicharito', por fin podrá verlo, sentir y las vibras. Es un partido diferente, un momento espectacular durante la pretemporada. Y ahora va a volar, de aquí nadie lo va a parar, es un jugador importante", comentó el hermanito de Giovanni.

Bajo la misma línea, se le cuestionó sobre la importancia de Javier Hernández en comparación con su excompañero, Zlatan Ibrahimovic. El volante tricolor dio su versión con peculiar estilo.

"Yo, la verdad me quedo con 'Chicharito'. Los jóvenes se cagaban con Zlatan, se ponían nerviosos porque para ellos era complicado, era único. A mí no me decía nada, pero a los jóvenes sí les gritaba y sí agachaban la cabeza, de Zlatan podría ser algo un poco más negativo, pero siempre lo hacía por ayudar. A unos les gusta que les griten a otros no", explicó Dos Santos sobre la importancia de ambos futbolistas en el vestidor.