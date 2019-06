Conade, con más polémica

Ana Guevara, con sueldo superior al del presidente

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que bajaría el sueldo de los funcionarios públicos. Desde que comenzó sus labores, el suyo fue el primero que disminuyó y después el de algunos burócratas.

La que no sufrió de este recorte salarial fue Ana Gabriela Guevara, dato que salió a relucir en febrero de 2019. En ese entonces, la titular de la Conade se defendió resaltando que todavía no se había aplicado la ley que reajusta los pagos, pero que cuando esto pasara, ya no ganaría más que el presidente, sin embargo esto ha ocurrido.

Según información de “Récord”, cuatro meses después de esta noticia, Ana Guevara sigue percibiendo 119 mil 722 pesos mensuales netos, mientras que AMLO recibe 108 mil 476 pesos.

Este escándalo se suma al que se divulgó el lunes, cuando se le cuestionó al presidente que la funcionaria no cumple su jornada laboral por prepararse para conseguir la gubernatura de Sonora, donde ya prometió un estadio de 250 millones de pesos, instalaciones que financiaría con fondos de la Conade, los cuales ni siquiera existen.

En medio de la polémica que gira alrededor de la asignación de becas y lugares para los Panamericanos Lima 2019, y ante una pronta investigación en cuanto a corrupción de fondos de la Conade, la exmedallista olímpica catalogó como falsas las acusaciones contra su administración en la rama deportiva.