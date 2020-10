Conade termina becas para medallistas de paralimpiada nacional

MÉXICO.- Los problemas en la administración del deporte nacional continúan. Primero, la desaparición del Fodepar, fondo que promovía y fomentaba al deporte mexicano de alto rendimiento y que también beneficiaba a aquellos atletas que conseguían alguna medalla en competencias como Juegos Olímpicos y Paralímpicos.

Esto sí me parece una ausencia total de tacto, gestión y empatía a la situación de pandemia. Quizá sea seguir las reglas, pero dejar sin beca a niños con discapacidad por qué se cumplió el tiempo, cuando no hubo evento y podrían haber demostrado y mantenido su beca, increíble. pic.twitter.com/lANosoIeat — Juan Manuel Rotter (@jmrotter) October 9, 2020

Ahora, la Conade decidió quitarles la beca a aquellos jóvenes deportistas con discapacidad que lograron conseguir un triunfo en la Paralimpiada Nacional 2019, esto por una “conclusión de vigencia”, sin importar que por la pandemia del Covid-19 los deportistas no pudieron competir ni sacar un buen provecho a dicho beneficio.

Deportistas desconcertados

Durante mucho tiempo, los atletas paralímpicos lucharon para dejar de ser discriminados y ser incluidos en el Fondo del Deporte para el Alto Rendimiento, el ahora extinto Fodepar.

Hoy en día se encuentran desconcertados, confían en pocas personas, y piensan que todo por lo que lucharon, al parecer, ya no valdrá. Lo peor es que se sienten usados por los políticos, quienes les dijeron que defenderían sus derechos, algo que no sucedió.

"Esto para nosotros ha sido un shock, no lo podemos creer, es increíble, después de trabajar tanto para ser incluidos en el Fodepar al que hace apenas ocho años que entramos. Ahora que todo parecía ir bien, sucede esto", menciona María de los Ángeles Ortiz, multicampeona paralímpica y multicampeona mundial en lanzamiento de bala, quien ve cómo los sueños parecen romperse.

Para la tabasqueña, todo lo que sucedió en torno a la desaparición de los fideicomisos, entre ellos el del deporte, sólo evidenció "los engaños y las burlas de algunos diputados, políticos que se burlaron en nuestra cara. Nos utilizaban para reuniones en las que prometían que esto no sucedería, y al final de éstas salían en los diarios".

Acusa de falsas promesas

Pero igual lo hizo la Conade, "su directora también nos utilizó y prometió muchas cosas en la única reunión que hizo, a mí no me convocó, quién sabe porqué. Ella aseguró que el Fodepar no iba a desaparecer porque era un instrumento legal, y…". Hay indignación, "nuestra cara arde de vergüenza, coraje, y no hablo del señor presidente [Andrés Manuel López Obrador], son todos los de abajo, tampoco hablo del diputado [Ernesto] Vargas, que fue el único que investigó con nosotros y ha dicho con nombre y apellidos a todos los que han hecho las cosas mal, habló de otros exdeportistas que sólo nos manipularon, se suponía que esta gestión iba a transformar México".

Los atrasos, la falta de apoyo ya se han presentado, "no nos han cubierto septiembre, ya estamos en octubre. Pedí ir a un campamento a Cuba y nada, no tengo entrenador, trabajo cinco horas al día cuando debo hacerlo ocho, no lanzo, no hay seguimiento, no hay evaluación, este mismo campamento lo pedí apenas en febrero y no hubo problema, hoy un tal señor Toledo en la Conade, me pide de todo, que debe pasar muchos filtros, quizá es porque soy de las que habla de todo lo que pasa ahora".