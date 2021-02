Conade trunca el sueño de tenista yucateco, rumbo a Tokio 2021

Ricardo Villa Can recibió un remate casi a quemarropa, sin raqueta, en sus aspiraciones de crecer y llegar a unos Juegos Olímpicos. Pero la muerte súbita en que se encuentra, la peleará con todo.

El joven tekaxeño, con boleto ganado a toda ley para el Preolímpico de abril en Rosario, cayó en un predicamento serio: la Conade le informó que no tendrá presupuesto para apoyar su campamento previo y la competencia en el selectivo final rumbo a Tokio.

Las instancias mexicanas respaldarán solo a dos de cuatro tenistas con derecho a ir al Prelímpico. Y uno de los que quedaron fuera es Villa Can.

“Estoy decepcionado de que las autoridades me hayan dicho que no, esto es muy triste. Pero no desmotivado, eso nunca. Y haré todo para ir al Pre y clasificar a Tokio. Es mi sueño”, comenta al Diario el destacado tenismesista del sur yucateco.