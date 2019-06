”Condorito” luce motivado

Dice estar listo para su revancha frente al “Sonrics”

Ulises “Condorito” Martín se encuentra disfrutando de su familia, convencido que el trabajo realizado rendirá frutos el próximo sábado 15 de junio cuando tenga en bandeja de plata la revancha ante Iván “Sonrics” Ramírez en el Gimnasio Polifuncional, lugar que hará su debut como arena de boxeo.

“Condorito” es claro al pensar que no perdió aquel fin de semana, en el que fue el debut del “Sonrics”.

“Insisto, no siento que me haya ganado, no me sentí perdedor esa noche, pero los jueces le dieron una decisión dividida y le tocó debutar con un triunfo a costillas de mí, pero ahora las cosas van a ser distintas y voy a bajar del ring con mi campeonato”, comentó el boxeador yucateco, que será uno de los protagonistas de la batalla estelar de la velada promovida por A&T Events and Promotions y Max Boxing.

El esfuerzo está hecho, pues Ulises simplemente está entrenando para mantener los 49 kilos y vencer a la romana primero, antes de intentar dar cuenta del famoso “Sonrics”.

Héctor Solís Ballote, su preparador físico, está muy al tanto de sus entrenamientos para que llegue de la mejor forma a la batalla, una revancha que siempre ha estado en sus pensamientos, aunque es muy consciente de lo difícil que será vencer el sábado al “Sonrics”.

Del otro lado, Iván Ramírez no llega como favorito, pero será una pelea de pronóstico reservado.

La pelea de este sábado será el debut del “Sonrics” en las batallas pactadas a 10 asaltos.