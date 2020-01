Conductora de Fox Sports explota y manda a los mexicanos a la v...

MÉXICO.— Erika Fernández, conductora del canal Fox Sports, explotó contra sus críticos en redes sociales por el maltrato a los perros.

La colombiana, quien además es activista en la protección de los animales, comenzó un serio debate cuando una de sus mascotas murió debido a los juegos pirotécnicos que se lanzan en estas fechas.

Hoy se fue el amor de mi vida por causa de la pirotecnia!!! Es una mierda que aún usen eso para “celebrar “celebrar queeee malditos ignorantes!mi perro no aguantó y murió de una manera horrible por sus putas celebraciones 😭😭 eso tiene que parar #NoALaPirotecnia ellos sufren😭 pic.twitter.com/821oS0w2Zs

De inmediato se le dejaron venir críticas porque “atentaba contra las tradiciones mexicanas”.

Los que ahora me están pidiendo que me vaya de Mexico por que según los insulte por sus tradiciones con la pirotecnia se pueden ir mucho a la verga !!!! Todos ustedes y los que creen que las celebraciones tienen que hacerse así !!!

Reconoció que en su tierra natal, se hace lo mismo.

Es más , en Colombia son igual de pendejos para celebrar , pero que creen , yo vivo en MEXICO , rescato los perros de MEXICO , pago impuestos , me chingo como un mexicano entonces le quejo de lo que me dé la puta gana !

Entonces emputense todo lo que quieran , díganme que me vaya a mi país o lo que quieran porque eso no va a cambiar mi manera ni de pensar ni lo que sucedió .. y el que se ofende es porque no está entendiendo nada y en su puta vida ha querido a un animal como yo quise a Homero