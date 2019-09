Congelando el averno

Yucatán apalea a los Diablos y va por dos en casa

Los expertos decían que el pitcheo de los Leones de Yucatán podría marcar diferencias en la serie final de la Zona Sur.

Los Leones, empero, mostraron una explosión ofensiva que dejó a todos atónitos. Y eso los expertos no lo tenían muy en cuenta. Ni los Diablos Rojos del México.

Cinco jonrones y un jugoso racimo de nueve anotaciones en la tercera entrada permitieron a los melenudos aplastar 14-4 a los Diablos, poniéndose 2-0 adelante en la serie final de la Zona Sur.

En inmejorable situación, con unos Leones crecidos y unos Diablos Diablos desdibujados, la serie se traslada a Mérida para los juegos 3 y 4, y 5 de ser necesario, el martes y miércoles.

Los Diablos se han visto titubeantes desde los tres juegos que perdieron en Cancún ante los Tigres. No han sido los mismos desde entonces Y los Leones los han hecho ver muy mal en su casa.

Alex Liddi y Luis Felipe “Pepón” Juárez batearon jonrones seguidos en el primer episodio y también se fueron a la calle Xavier Scruggs, Sebastián Valle y Leo Heras en una ofensiva de 17 imparables.

¿Y los Diablos? Se fueron sin jonrones en en dos juegos en casa.

El punto es que los Leones tienen pitcheo. Y los Diablos, francamente, no.

César Valdez lanzó para ganar. Sin el dominio de sus mejores días del rol regular, trabajó cinco actos con tres carreras y siete hits. Lo necesario para salir bien librado.

Los relevistas se encargaron del resto. Y fue un colchón el que tuvieron los lanzadores con el ataque que gestaron los bateadores.

Se suponía que los Diablos iban a aprovechar su localía y a hacer pedazos al pitcheo melenudo, pero Yoanner Negrín, el sábado, y Valdez, ayer, brindaron aperturas de mucha altura. En cambio, ayer los melenudos mandaron al abridor David Reyes en la segunda entrada con seis carreras a cuestas.

Pensando en las ofensivas, mientras la parte medular del ataque pingo ha sido nulificado casi por completo, los Leones van bateando de todas formas. Salvo Jorge Flores, el octavo, todos los titulares dieron al menos a un hit y seis batearon a dos o más. Su ataque de 17 hits llevó incluidos cinco jonrones y par de dobles. Literal, en las primeras cuatro entradas parecía una práctica de bateo ante 15,745 espectadores, muchos de ellos yucatecos (Henry Martín, del América, entre ellos).

En la tercera desfilaron 13 leones por la caja. Sebastián Valle rompió el empate 3-3 con bombazo de tres anotaciones, le siguió Leo Heras con otro obús de cuatro estaciones y Scruggs la botó también. Art Charles recibió par de bases y Valle y Scruggs tuvieron a dos imparables.

Pronosticado o no, los Leones tienen medio boleto a la Serie del Rey. Pero el béisbol es tan maravilloso como increíble y quien no lo juega bien siempre, puede quedarse entre lamentos eternos. Recuerde a Oaxaca que celebró antes del aut 27 en la serie frente a los Leones y a los Tigres, que se creyeron finalistas a un straic de sellar el boleto. La cochinita que Carlos Loret de Mola apostó no están tan seguros de llegar a su plato.

En Mérida será distinto. No batearán igual los Leones (20 carreras y 24 hits en dos juegos) y el pitcheo rojo puede agarrar su timing en el Kukulcán. Así que… nada de echar las campanas al vuelo.— GASPAR SILVEIRA MALAVER