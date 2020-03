Conmebol y UEFA aplazan a 2021 la Copa América

ASUNCIÓN.— La Copa América, programada para junio y julio de este año en Colombia y Argentina, se aplazó hasta los mismos meses del 2021 a causa de la pandemia del coronavirus, según anunció este martes la Conmebol en un comunicado.

El torneo pasa así a las fechas del 11 de junio al 11 de julio del próximo año, según la decisión conjunta tomada entre la Conmebol y la UEFA.

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, dijo en el comunicado que se trata de "una medida extraordinaria para una situación inesperada y por lo tanto responde a la necesidad fundamental de evitar una evolución exponencial del virus, presente ya en todos los países de las Asociaciones Miembro de la Confederación".

Domínguez recalcó que ha sido una decisión difícil y en la que ha imperado el "salvaguardar en todo momento la salud de nuestros deportistas y de todos los agentes que forman parte de la gran familia del fútbol sudamericano".

"No tengan duda de que el torneo de selecciones más antiguo del mundo volverá con fuerzas renovadas en 2021, listo para hacer vibrar de nuevo al continente y al mundo entero con la pasión que siempre nos caracteriza", apuntó Domínguez en el mismo comunicado.

El anuncio de la Conmebol se produce el mismo día en que se informara de que la Eurocopa, que iba a jugarse entre el 12 de junio y el 12 de julio en doce sedes diferentes para conmemorar su 60 aniversario, se celebrará en 2021.

