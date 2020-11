Conoce los deportes extremos que puedes practicar en México

Es uno de los destinos favoritos en el mundo al momento de buscar este tipo de aventura.

México es un destino ideal para la práctica de los deportes extremos, siendo elegido por ello como uno de los preferidos para los amantes de este tipo de entretenimiento. Sumado a su fuerte carácter turístico, el país ofrece muchas locaciones naturales para vivir experiencias al límite. Recuerda que puedes completar tu experiencia mexicana de diversión apostando en Bet365 Mexico.

Uno de los deportes extremos más practicados en México es el paracaidismo, que desde 1991 cuenta con una organización denominada Centro de Paracaidismo de Cuautla. Hoy se considera la única zona autorizada para la práctica, con 250,000 metros cuadrados para los descensos.

Nueva León alberga el que es considerado como el bungee más alto de México, con más de 70 metros. Específicamente en Cola de Caballo tendrás la oportunidad de saltar de aproximadamente un edificio de 30 metros de altura.

Entre los deportes extremos aéreos también encontramos al parapente, originado en el clásico salto del paracaídas. Te permite volar sobre más de 100 kilómetros y llegar a más de 5,000 metros. Las corrientes de aire caliente de Valle de Bravo han permitido que sea el lugar ideal para la práctica de este deporte.

Si tu preferido es el alpinismo, la montaña que debes elegir es Iztaccíhuatl. No es necesario tener gran experiencia para subir, pero siempre debes tener a un especialista cerca.

Además hay que considerar a la tirolesa, con la que podrás tener una sensación de vuelo sobre lagos, barrancos y árboles. También con una vista panorámica espectacular, la cual puedes encontrar en Barrancas del Cobre, situada en Chihuahua, en uno de los cañones más profundos del mundo. Ahí encontrarás siete tirolesas en las que podrás recorrer más de 5 kilómetros a una altura de 400 metros. Sencillamente inolvidable.

Respecto a la práctica de deportes extremos en grupo, el rafting es el ideal en México. Un lugar perfecto para ello es Jalcomulco, Veracruz, adonde llegan muchas personas de todo el mundo debido a que cuenta con aguas sencillas de navegar, perfectas para alguien que por primera vez se atreve a practicarlo.

No olvides la escala en roca, en la cual podrás mostrar tu fortaleza corporal al escalar paredes y montañas de gran altitud. Es una sensación única de energía y adrenalina que en México tiene en Peñoles, Chihuahua su lugar ideal. No obstante, hay que mencionar que para practicar este deporte extremo deberás contar con todos los implementos y medidas de seguridad necesarias. No te arriesgues si eres apenas un primerizo.

El surf es hoy por hoy un deporte profesional, pero se sigue manteniendo como un extendido entretenimiento para aficionados. En México podemos encontrar a Puerto Escondido, que tiene una de las playas preferidas por los tablistas, Carrizalillo, ideal para alguien que empieza a surfear. Además cuenta con un ambiente especial para los turistas gracias a su atrayente vida nocturna.

Otra actividad acuática es el flyboard, en el que puedes hacer las piruetas que quieras gracias a la presión de los chorros de agua gracias a un jetski. Es algo que parece muy difícil al inicio, pero con el paso de los minutos se te hará muy sencillo volar hasta a 13 metros de altura.

(I.S)