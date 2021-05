Conoce todo sobre los partidos de la Liguilla del Guardianes 2021

Pasado mañana miércoles 12 de mayo comenzará la Liguilla del Guardianes 2021 de la Liga MX.

Ocho clubes quedan vivos de 18 participantes para buscar el campeonato de la Liga MX, con Cruz Azul y América como supuestos favoritos por su abrumador paso en la Fase Regular con 41 y 38 puntos, respectivamente.

También en la lucha

Puebla y Rayados son los otros dos que llegaron directo a Cuartos de Final

A ambos equipos se sumaron por el Repechaje otros cuatro invitados: Atlas (que eliminó a los Tigres y despidió al Tuca Ferretti), Santos (que goleó al Querétaro), Toluca (que dejó fuera al campeón) y Pachuca (que despachó a Chivas con voltereta y cuatro goles).

¡TERMINÓ LA TEMPORADA REGULAR DE LA LIGA MX CON CRUZ AZUL LÍDER! 🔝



¿Cuándo empieza la Liguilla 2021?

La Liguilla del Guardianes 2021 comenzará formalmente pasado mañana miércoles 12 de mayo con los dos primeros partidos de Cuartos de Final.

El jueves 13 serán los otros dos y las Vueltas el fin de semana los días 15 y 16, con la particularidad de que el Estadio Azteca tendrá juegos en noches consecutivas, informó mediotiempo.com.

Cuartos de Final del Guardianes 2021 | Horarios y Fechas

Cruz Azul vs Toluca IDA

Sede: Estadio Nemesio Diez

Fecha: Miércoles 12 de mayo

Horario: 19 horas

Canal TV: TUDN

Transmisión Minuto a minuto online en Mediotiempo

Juego de vuelta

Sede: Estadio Azteca

Fecha: Sábado 15 de mayo

Horario: 21 horas

Canal TV: TUDN

Fechas y horarios de la hermosa y emocionante Liguilla de la Liga MX 🇲🇽

América vs Pachuca IDA

Sede: Estadio Hidalgo

Fecha: Jueves 13 de mayo

Horario: 19 horas

Canal TV: Fox Sports y Fox Sports 2

Partido de vuelta

Sede: Estadio Azteca

Fecha: Domingo 16 de mayo

Horario: 21 horas

Canal TV: TUDN

Puebla vs Atlas IDA

Sede: Estadio Jalisco

Fecha: Miércoles 12 de mayo

Horario: 21 horas

Canal TV: Azteca Deportes y TUDN

Partido de regreso

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Fecha: Sábado 15 de mayo

Horario: 19 horas

Canal TV: Azteca Deportes

Monterrey vs Santos IDA

Sede: Estadio TSM

Fecha: Jueves 13 de mayo

Horario: 21 horas

Canal TV: Fox Sports y Fox Sports 2

Encuentro de vuelta

Sede: Estadio BBVA

Fecha: Domingo 16 de mayo

Horario: 19 horas

Canal TV: Fox Sports y Fox Sports 2

Formato de Liguilla. ¿Cómo se juega?

Quedan encuadrados los equipos del 1 al 8 con los mejores cuatro cerrando de locales.

Los enfrentamientos son 1° vs 8°, 2° vs 7°, 3° vs 6° y 4° vs 5°.

Cuartos de final

Los Cuartos de Final se juegan a Ida y Vuelta con tres días entre un partido y otro de la misma serie (miércoles y sábado o jueves y domingo).

Deben jugarse obligadamente dos partidos por cada día previamente señalado.

Criterios de desempate en Liguilla de Liga MX Goles de visitante.

Aquel equipo que anote más en patio ajeno avanzará si el global queda igualado.

Posición en tabla.

Si hacen los mismos goles de visitantes, el segundo criterio que definirá quién pasa a Semifinales es su ubicación en la temporada regular.