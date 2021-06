Consejos para tener éxito en tus apuestas deportivas

Si estás empezando en las apuestas deportivas debes tener presente estas recomendaciones que te traemos hoy. Así lograrás una mejor efectividad y no morderás el polvo de la derrota en el primer intento.

Estos consejos evitarán que cometas los errores más comunes cuando se inicia en este complicado, pero entretenido entorno. Ponte cómodo y presta atención.

Recomendaciones que te van a ayudar a triunfar en las apuestas deportivas

Las apuestas deportivas representan un mundo difícil que se divide en dos grupos: el enorme porcentaje de personas que pierden y una pequeña minoría de ganadores. Para pertenecer a ese selecto y exclusivo grupo de privilegiados, es importante tener un control bien administrado de tus apuestas. Para lograrlo es fundamental aprender a ser disciplinado y paciente. Haz click aquí para saber más sobre el juego responsable.

Pero al aprender, seguir y adoptar estos consejos, te irás acercando al grupo de los ganadores. Esto es lo que debes hacer:

Selecciona el mejor bono para registrarte

Escoge entre los numerosos lugares de apuestas en línea que existen y regístrate en uno de ellos. Ingresa aquí para ver las casas de apuestas que hay en nuestro sitio. Una vez que elijas la casa, lee detenidamente los términos señalados. Sácale provecho a los cupones o bonos que te dan y elige el que más se ajuste a lo que estás buscando.

Citando alguno de ellos, Caliente.mx te otorga un interesante bono de 400 pesos sin deposito. Esta es una gran posibilidad para que tengas una primera experiencia con apuestas, sin hacer inversión alguna. De esta forma, podrás hacer una prueba para empezar a calentar motores. Para conocer másbonos, haz click aquí.

Establece una cantidad tope para hacer tu apuesta

Si ya hiciste tu prueba de inicio y te ha gustado, el próximo paso es apostar de verdad para obtener ganancias. Sin embargo, esto debes hacerlo de forma consciente. Pon un monto máximo para que hagas tu apuesta y no te excedas de esa cantidad.

Recuerda que no debes poner en juego lo que no puedas perder. Una buena idea sería que no apuestes más del cinco por ciento de tu banca en una sola apuesta. ¡Juega bien tus piezas!

Antes de que hagas tu apuesta, infórmate

Si ya hiciste tu depósito y estás seguro de que las apuestas deportivas son lo tuyo, entonces ahora te toca escoger cuál será tu apuesta.

Revisa las páginas especializadas para que puedas informarte de todo lo que se relacione con el evento donde vas a invertir.Investiga sobre la alineación inicial, qué jugadores son baja por lesión, datos importantes, el clima, etc.

Con el tiempo, a medida que aumentes tus conocimientos, podrás expandir tu campo de apuestas. Para ello deberás ver otras ligas, saber de más equipos, conocer más jugadores e indagar sobre deportes que vayas a pronosticar.

El riesgo de informarte por redes sociales

Twitter, Facebook y Telegram están hasta el tope de gente que te va a prometer de todo; (hacerte rico, triplicar tu dinero, casas, carros y muchos más). Simplemente ellos están buscando la manera de captar clientes.

Lo más recomendable en estos casos es alejarte lo más que puedas de las redes sociales. Así no caerás en trampas ni perderás dinero tontamente.

Conoce los mercados

Al empezar en el sector de las apuestas deportivas un error común es ponernos a apostar en eventos que no tenemos ni idea. Llámese Hándicap europeo o asiático, líneas de goles, Over y Under, Drownovet, Par Apuesta No Válida, etc.

Por lo que ves, hay muchos mercados en apuestas deportivas y tu deber, si quieres empezar en este mundo, es conocerlos.

Lleva un registro de las apuestas que hagas

Toma un cuaderno o crea un documento en tu PC donde apuntes todas las apuestas que realices. Anota los días, los conjuntos y sus jugadores, el monto que apostaste y el marcador final. De esta forma, podrás ver qué salió bien o qué salió mal en esas apuestas y cuáles son las más adecuadas para ti.

Cierra tu apuesta: Todos los sitios en los que vayas a jugar tienen esta opción. Con ella, podrás cerrar la jugada que realices antes de que vaya a finalizar el encuentro.

Todos los sitios en los que vayas a jugar tienen esta opción. Con ella, podrás cerrar la jugada que realices antes de que vaya a finalizar el encuentro. Asume que perderás: El éxito radica en ganar más de lo que pierdes. Una de las cosas más importantes es asumir que hay rachas buenas y malas, y que no siempre se gana. Sólo asúmelo y no te pongas a intentar recuperar lo perdido porque vas a terminar en bancarrota.

¡Llegó tu momento!

Ya tienes toda la información para iniciarte en el mundo de las apuestas. Asegúrate de seguir estos sencillos consejos y el resto del conocimiento te lo dará la experiencia. ¿Qué esperas? Juega y gana con tus deportes favoritos.

(I.S.)