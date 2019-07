Continúa el alto rendimiento

Astrid Novelo explica todas las modificaciones

A pesar de los recortes presupuestales y las políticas de austeridad implementadas por el Gobierno del Estado, el deporte de alto rendimiento seguirá siendo una prioridad, por lo que no se dejará de apoyar a las disciplinas catalogadas dentro de esta clasificación, aunque sí habrá que hacer ajustes en su estructura, formas de trabajar y espacios de entrenamiento, señaló la maestra Astrid Novelo Rosas, directora de Deporte de Alto Rendimiento del IDEY.

La funcionaria habló en torno a diversos casos que se han dado a conocer, en los cuales presuntamente se advierte la desaparición de disciplinas de alto rendimiento o falta de apoyos para atletas y exponentes de éstas especialidades para asistir a eventos internacionales; al respecto la Astrid Novelo aclaró varios puntos comenzando con el de la gimnasia rítmica, cuyo centro de alto rendimiento en la Unidad Deportiva Kukulcán dejó de prestar servicio hace dos semanas.

“La gimnasia rítmica está catalogada como una disciplina de alto rendimiento por los resultados que ha dado al deporte local en competencias nacionales e internacionales. En efecto, hace unas semanas el Centro de Alto rendimiento de la Unidad Deportiva Kukulcán, donde se llevaban al cabo los entrenamientos, cerró sus puertas, pero no por eso la disciplina dejará de ser de alto rendimiento ni se dejará de apoyar a las atletas” comentó.

“En este caso tenemos 21 gimnastas de alto rendimiento, ocho del Club Heymo y 13 de los clubes Solidaridad, Polifuncional, Paralímpico y Kukulcán; lo que se estaba presentando es que habían momentos en que las entrenadoras de los clubes no enviaban a sus atletas a los entrenamientos del Centro de Alto Rendimiento por diversas cuestiones. Bajo una nueva estructura de cómo llevar el deporte de alto rendimiento, prescindimos del espacio donde entrenaban y estamos viendo la forma de que los entrenamientos continúen para no perder los avances. En breve daremos a conocer cómo se trabajarás ahora con estas atletas” subrayó.

“El polo acuático no es disciplina de alto rendimiento, a pesar de que el entrenador cobraba en la nómina de quienes tiene a su cargo grupos de alto rendimiento. No lo es porque no ha obtenido los resultados que lo coloquen como tal en Yucatán. No quiero decir con esto que nunca será deporte de alto rendimiento, lo que quiero decir es que habrá que cambiar muchas cosas y empezar desde abajo, como un deporte en el que hay que trabajar y avanzar, donde los atletas deberán pagar por entrenar y utilizar las instalaciones; dependiendo de su evolución y resultados, podría ascender a alto rendimiento.

La funcionaria explicó que las actividades de polo acuático en el estadio Salvador Alvarado, entraron en un receso por los trabajos de mantenimiento que se llevarán al cabo en breve en el lugar, tiempo que se aprovechará para reestructurar las estrategias para impartir esta disciplina.

Por lo que respecta al caso de Gisel Segovia Aguilar, jugadora de tenis de mesa que mandó una carta solicitando apoyo para viajar al Centroamericano en El Salvador, Astrid indicó que sí se le va a apoyar, pero vía Asociación de Tenis de Mesa, ya que por tratarse de un deporte federado los apoyos deben reportarse a las federaciones y se entregan a las representaciones locales de la misma, no directamente a los jugadores. Según se informó, por lo menos tres jugadores asistirán al citado evento en Centroamérica, en promedio se apoyará con $10,000 por jugador, el resto deberá cubrirse con recursos propios o gestionados por la Asociación local.

En Yucatán hay por lo menos 36 disciplinas catalogadas de Alto Rendimiento, destacan halterofilia, natación, esgrima, lucha, tiro con arco y gimnasia rítmica.

Por otro lado se pudo averiguar que el IDEY ofrecerá la próxima semana un informe en el que se darán a conocer datos de la reingeniería que se ha emprendido en todas las áreas del deporte en los que tiene injerencia el Instituto.— Emanuel Rincón B.