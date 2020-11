Contundente debut de Novak Djokovic

Supera 6-3 y 6-2 a Diego Schwartzman en la Copa Masters

Novak Djokovic se repuso de un quiebre de servicio en los albores del partido y despachó ayer 6-3 y 6-2 a Diego Schwartzman para debutar con contundencia en la Copa Masters de la ATP.

El número uno mundial selló la victoria en una hora y 18 minutos. No hay público en la 02 Arena de Londres, un escenario con aforo para 20 mil espectadores, debido a la pandemia de coronavirus.

“Se sintió como una sesión de práctica en cierto modo”, comentó el serbio Djokovic. “Esta una de las arenas más vibrantes del tenis. El ambiente siempre es eléctrico y el público siempre es ruidoso y está bien metido en los partidos”.

Después del duelo, Djokovic gesticuló su habitual saludo de aprecio a cada sección de las tribunas.

“¿Qué por qué lo celebré? Esa es mi celebración y también es mi gratitud en la pista y tener esta oportunidad de poder competir”, dijo el astro serbio. “Aunque no hay gente en las gradas, sé que hay mucha gente viéndolo por televisión, y es una manera de compartir mi emoción con ellos”, agregó.

Schwartzman logró el primer quiebre de servicio del duelo para irse al frente 2-1 en el primer set, pero el argentino de 28 años lo cedió de inmediato al sufrir con su primer saque.

Con el marcador igualado 3-3, Djokovic pasó a ganar cinco juegos en fila para llevarse el primer set y abrir una ventaja 2-0 en el segundo.

“Tuvo un arranque malo”, dijo Schwartzman. “Yo pude aprovechar al comienzo, pero luego consiguió quebrar... y acabé cometiendo demasiados errores. El marcador es un poco mentiroso la verdad. No siento que he jugado un mal partido para nada”, añadió.

Djokovic se consagrado cinco veces campeón del torneo que reúne a los ocho mejores tenistas de la temporada, a un título del récord del suizo Roger Federer.

No pierde al debutar en la Copa Masters desde la edición de 2007 ante David Ferrer. Tampoco conoce la derrota en seis partidos contra Schwartzman.

Aunque no ha conquistado títulos este año, Schwartzman logró clasificarse al certamen bajo techo por primera vez tras una temporada en la que alcanzó las semifinales del Abierto de Francia y jugó la final del Abierto de Italia, la cual perdió contra Djokovic.

“Nadie me regaló estar acá. Me lo fui ganando torneo a torneo”, dijo. “Disfruto el lugar que me gané”.

Schwartzman se convirtió en el octavo jugador argentino que disputa el cuadro de individuales de la Copa Masters, y el primero desde Juan Martín del Potro en 2013.

En el otro partido de la jornada de ayer, el ruso Daniil Medvedev doblegó 6-3 y 6-4 ante el alemán Alexander Zverev. Djokovic y Medvedev se medirán mañana.

Medvedev dominaba 4-3, 30-30 en segundo set cuando sorprendió a Zverev con un saque por abajo. Su rival tuvo que aproximarse a la red y perdió el punto cuando su volea de revés se fue larga.

La Copa Masters se mudará a Turín, Italia, el año próximo, tras 12 años en que se ha disputado en Londres.

El hotel donde los jugadores pernoctan está a pasos de la arena, pero el protocolo sanitario requiere que los traslados sean en auto.

La novedad en el torneo es el uso de líneas electrónicas y revisión de vídeo.