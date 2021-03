Corona, cerca de renovar con Cruz Azul

El portero ha sido clave en el andar de los cementeros

A cada fecha que transcurre del TGuardianes 2021, se vence el contrato de José de Jesús Corona con el Cruz Azul.

El portero de 40 años. quiere seguir, y espera que pronto se dé el acercamiento final para decidir la situación, pues quiere estar totalmente tranquilo en ese tema.

“Ya han existido acercamientos de parte de la directiva, hace algunas semanas que se acercaron a mí, gente de Álvaro (Dávila), Jaime (Ordiales), y me expresan que quieren que permanezca; Juan (Reynoso) está interesado también en que me quede, y me alegra bastante. Simplemente hay un Consejo que creo, debe de tomar esa decisión, pero ya han dado el paso a acercarse hacia mí, preguntarme cuál es mi idea y cuáles son mis planes”, comentó Corona.

Los objetivos son claros: “es darle un título a Cruz Azul, por eso lucho y trabajo. La extensión depende de la directiva, pero estoy tranquilo, si sumo para la institución estaré dentro de los planes. Hay que aportar. Claro que me gustaría tener la tranquilidad de extender el contrato, pero quiero disfrutar lo que estoy viviendo”.

Asimismo, aclaró que no le cierra las puertas a la Selección Nacional, ni a la Olímpica, aunque piensa que en esa posición, en la Sub-23, hay grandes promesas.

“Viene un torneo importante para la Preolímpica y deben de conseguir sí o sí este título. Son jóvenes con mucha capacidad. Van a lograr el pase a los Olímpicos y sería muy bonito en lo personal (si lo llaman como refuerzo), pero hay gran capacidad en el arco. Aquí está Sebastián (Jurado), una muestra de esto”, concluyó.— EL UNIVERSAL