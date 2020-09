Corredor confunde la meta; su contrincante se detiene y lo deja pasar

Un nuevo acto de solidaridad fue la que el triatleta Diego Méntrida tuvo al "regalar" su medalla de bronce a su rival

ESPAÑA.— La fe en la humanidad aún no debe perderse, para muestra de ello el gesto de Diego Méntrida. El acto se dio en la recta final del Triatlón de Santander.

Méntrida iba en la disputa por el tercer puesto con el británico James Teagle, cuando éste se equivocó de camino en la recta final y hasta se estampó con las vallas que marcan el camino.

El español, quien iba detrás ya resignado con su cuarto sitio, se percató del descuido de Teagle y decidió detenerse en la meta para que pasara su rival, que en ese momento se convirtió en un amigo y el apretón de manos y agradecimiento lo confirmó.

Al término de la prueba, Méntrida declaró: Al ver cómo él se equivocaba, inconscientemente me paré. Él se lo merecía.

"Por un error suyo, no me parecía justo que entrara yo tercero y él cuarto. A mi entender, él me había ganado donde tenía que ganarme, que es corriendo. Simplemente me paré y le dejé pasar, me pareció lo más justo", afirmó Méntrida.