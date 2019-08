Coutinho, ya en Múnich, espera cerrar este lunes su cesión al Bayern

Barcelona.— El brasileño Philippe Coutinho, aún futbolista del Barcelona, jugará esta temporada cedido en el Bayern Múnich, aunque el acuerdo aún no está cerrado y se espera que se firme este lunes.

Coutinho ya está en Alemania, donde ha pasado la revisión médica con el club bávaro.

Según se ha podido saber, el acuerdo aún no está ratificado, pero todo apunta a que este lunes, o a más tardar el martes, el brasileño ya podrá ser presentado como nuevo jugador del Bayern. El asunto está en estos momentos encallado en la redacción de los nuevos contratos.

El Barcelona recibirá 8,5 millones de euros por la cesión y que el Bayern se reserva una opción de compra al final de la temporada por 120 millones de euros, según apuntan algunas fuentes.

Coutinho no participó en el partido del viernes contra el Athletic Club y vio el encuentro desde el graderío.

Coutinho llegó al Barcelona en el mercado de invierno de hace dos temporadas, convirtiéndose en la contratación más cara del club, después de desembolsar el Barcelona 120 millones de euros para adquirir sus derechos del Liverpool, fichaje que además tenía 40 millones en forma de variables.

Coutinho va a dejar en los próximos días de ser historia del Barcelona y sobre él pesará que el fichaje más caro de la historia del club pasó sin pena ni gloria en la temporada y media que jugó como azulgrana tras llegar al club por un precio desorbitado y, sobre todo, señalado como el sustituto de Andrés Iniesta, una responsabilidad que le pesó. Además, es un jugador con un perfil diferente.

Pocas veces me había ilusionado tanto con un fichaje. Venía de grandes campañas en Liverpool y forzó al máximo para llegar aquí, ahí es donde me ganó Coutinho. Lástima que no pudo mantener el nivel de esos primeros 6 meses. Culpa tanto de él, como de Valverde.



