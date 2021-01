Crecerá la rivalidad en la Gran Manzana

Yanquis y Mets se refuerzan de cara a la temporada

Los Mets han hecho la transacción de mayor impacto en este receso de temporada, al menos hasta ahora, cuando adquirieron vía cambio al puertorriqueño Francisco Lindor y al venezolano Carlos Carrasco. Luego, los Yanquis retuvieron a DJ LeMahieu a un pacto a largo plazo y firmaron a Corey Kluber para ser el número dos de la rotación -- ambos acuerdos según fuentes. Pero todo esto no se trata sólo de la División Este de la Liga Nacional o en la Liga Americana. No. Se trata de la propia división de béisbol de Nueva York.

Se trata del regreso de la rivalidad de los Mets frente a los Yanquis.

No encontrarás una división con los dos equipos de Nueva York en la tabla de posiciones oficial de las Mayores. Ganarla no te lleva más rápido a la Serie Mundial.

“No estoy compitiendo contra los Yanquis, estos son los Mets. Queremos crear nuestro propio ambiente de emociones. Estoy compitiendo contra los otros 29 equipos de MLB”, dijo Steve Cohen, el nuevo propietario de los Mets.

Ha pasado mucho tiempo desde que el equipo de Cohen sentía que estaba en la misma conversación con los Yanquis, aun cuando los Mets asistieron más recientemente a una Serie Mundial que sus vecinos.

De pronto parece haber regresado la paridad en el duelo entre Mets vs. Yanquis, mientras se preparan para otra mítica batalla por el campeonato de la ciudad. Tal vez la próxima vez que se encuentren en el terreno para una de sus “Series del Subway” de la temporada, veremos el verdadero estatus de la rivalidad.

Pero ya la puedes sentir, aún lejos de los campamentos, a mediados de enero. Había sido un receso de temporada discreto para los Yankees hasta la semana pasada, cuando Brian Cashman puso a LeMahieu en el uniforme de las rayas por seis años más y adquirió a Kluber para el 2021. Le pregunté a Cashman no estaba sorprendido por el lento movimiento del mercado, tanto con los agentes libres como con los cambios, con las excepciones de los Mets y los Padres de San Diego.

“No me sorprende”, dijo Cashman. “La pandemia del Covid-19 ha hecho que la vida sea más difícil”.

Fueron sólo dos movidas, pero los Yanquis volvieron a ser los Yanquis. Los Mets hicieron una gran movida con Lindor, y los Yanquis respondieron. Ahora a esperar por la repuesta de los de Queens.

Las cosas cambiaron en cuanto Cohen, el dueño más adinerado en los deportes profesionales en Estados Unidos, adquirió a los Mets. Dijo que no competirá con los Yanquis. Pero eso hará, les guste o no, Mets vs. Yanquis, La rivalidad está de regreso. Incluso si estás fuera de la ciudad, sabes que esto algo bueno.—MLB