Crédito del equipo

Los jugadores son los que han dado la cara, dice Gil

A Gerónimo Gil le dieron el cargo de mánager de los Leones por unos partidos. Y los melenudos, bajo la batuta del exreceptor de Grandes Ligas, encontraron el camino.

Gil, empero, no se considera un mago. El crédito se lo da el oaxaqueño a los jugadores de los Leones.

Antes del juego de anoche los Leones llevaban siete triunfos seguidos, la mejor racha del equipo en la temporada, y ya eran líderes solitarios de la segunda vuelta en la Zona Sur.

“Los muchachos están haciendo bien las cosas y tienen que seguir jugando así. Falta un mes de temporada y tenemos que terminar bien”.

Se le preguntó sobre alguna clave para el repunte de las fieras. Una podría ser el pitcheo, dado que los lanzadores han dado pocos pasaportes en la racha.

Pero el estratega, debutante en el puesto en Liga Mexicana, cree que es la suma de los esfuerzos. “Es en conjunto, tanto bateadores como lanzadores se han ajustado a lo que había que hacer y eso nos favorece”.

“Ellos son los que salen al campo, los que se entregan todos los días y allí están los resultados”, dijo.

“No considera, por tanto, que sea su mando el que esté haciendo ganar al equipo, que va con marca de 8-1 desde que está Gil en el timón”.

Yo no he hecho nada, absolutamente nada. Yo no soy el que juego. Son ellos los que están mostrando el interés por dar un buen espectáculo. Se debe a la unión y comunicación que hemos tenido y lo demuestran. Por eso están saliendo las cosas y se están dabdo los resultados”.

Hoy los Leones abren una serie clave ante los Tigres de Quintana Roo, con quienes sostienen dura lucha por la cima del Sur. Gil cree que es tan importante ganarles a los bengalíes como a los demás equipos a los que enfrentarán en el mes de calendario que queda por disputar.

“Para nosotros todas las series son importantes y tenemos que salir a jugarlas con respeto”, expresó.

Anoche Gil dio descanso al receptor titular Sebastián Valle, igual al bateador designado Luis Juárez, quedando como BD Alex Liddi, Héctor Hernández en tercera y J.J. Aguilar como patrullero derecho.

Ante los Tigres, eso sí, los Leones mandarán a tres abridores de altos vuelos: hoy subirá a la loma Yoanner Negrín, sublíder de victorias (11), efectividad (2.85) y cuarto en ponches (102). El sábado abrirá César Valdez (13-1 y 2.38), el mejor lanzador del circuito en estos momentos, y el domingo el encargado de iniciar será Dustin Crenshaw, quien ya tuvo dos sólidas apariciones.

Antes del juego de ayer, Diego Villarreal, bajista del grupo Kinky, fue el encargado de lanzar la primera bola.— GASPAR SILVEIRA