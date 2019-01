Cristiano, el mejor jugador del año en los Globe Soccer Awards

El Cairo (EFE).- Cristiano Ronaldo, exjugador del Real Madrid y actualmente en el Juventus, se hizo este jueves por sexto año consecutivo con el premio al Mejor Jugador del año en los Globe Soccer Awards de Dubái, mientras que el español Atlético de Madrid fue elegido como el Mejor Club de 2018.

Cristiano compitió frente a los franceses Antoine Griezmann y Kylian Mbappe como Mejor Jugador del pasado año, y también ganó el premio al Mejor Gol de 2018 y el premio concedido por los aficionados.

La estrella del fútbol, que viajó a Dubái para participar en la gala de los Globe Soccer Awards, aseguró que 2018 fue un “año increíble.”

كريستيانو رونالدو: أخص بالشكر الجمهور العربي الذي أحسن استقبالي في هذا البلد الرائع

Cristiano Ronaldo : Thanks to everyone especially the Arabic people who received me very well in this amazing country@Cristiano

