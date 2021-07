"Cristiano es un imbécil": Filtran audios de Florentino Pérez; atacó a sus jugadores

Las grabaciones filtradas de Florentino son de 2006 y revelan ataques a estrellas del Madrid como Cristiano Ronaldo, Iker, Mourinho y Raúl.

MIADRID.— Florentino Pérez, presidente del Real Madrid se encuentra inmerso en una gran polémica luego de que se hicieran publicas unas conversaciones grabadas hace años en las que criticaba en privado a Cristiano Ronaldo y José Mourinho. Aunque en los audios también se le escucha decir afirmar que Raúl González e Iker Casillas son "las dos grandes estafas" del equipo blanco.

Estas grabaciones que han desatado el escándalo fueron dadas a conocer por el medio español El Confidencial.

Mediante la filtración de los audios se pudo escuchar como el presidente del Real Madrid hizo duros ataques a los jugadores Raúl González e Iker Casillas, quienes eran, a su juicio, "las dos grandes estafas del Madrid", según dichas conversaciones filtradas

"Casillas no es portero para el Real Madrid, qué quieres que te diga. No lo es. No lo ha sido nunca… Pero bueno es una de las grandes estafas. La segunda es Raúl", relata El Confidencial reflejando ese audio.