Cristiano marca y ''La Juve'' vive

Lautaro le da el triunfo al Ínter, que es el mandón

A pesar de una fulminante tripleta de Cristiano Ronaldo, el Juventus, tercer lugar de la tabla, no pudo acercarse al Ínter de Milán, que por su parte amplió su ventaja en la cima de la Serie A.

El nueve veces campeón defensor de la liga italiana venció 3-1 al Cagliari, pero se mantiene 10 puntos por detrás del Ínter, si bien tiene un partido menos. Los Nerazzurri se consolidaron en la punta con el triunfo a domicilio 2-1 ante el Torino, un conjunto amenazado por el descenso. El gol de Lautaro Martínez en las postrimerías sentenció la victoria.

Con el triunfo, el Ínter se colocó nueve puntos sobre el Milan, segundo en la Serie A, después de que los Rossoneri cayeron en casa 1-0 frente al Nápoles.

“La Juve” también enfrentó a un equipo en lucha por preservar la categoría y la tripleta de Cristiano en el primer tiempo le encaminó a llevarse los tres puntos.

Se trató de la respuesta perfecta a las críticas que recibió el astro portugués tras ser eliminados de la Liga de Campeones a mediados de semana por el Porto en la ronda de octavos de final.

“Las críticas no me afectaron, lo que me molestó fue haber quedado fuera de la Champions, el no haber jugado bien”, señaló el guardameta de la Juventus, Wojciech Szczesny. “Por ello, uno debe responder en la cancha. Cristiano hizo justo eso, con un hat trick perfecto”.— AP