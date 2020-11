Cristiano, Messi, Neymar, y Ramos entre los nominados a The Best

Este año en una categoría de The Best el jugador de André-Pierre Gignac de Tigres ha sido nominado.

MADRID.— Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar y los españoles Sergio Ramos y Thiago Alcántara figuran en la lista de once candidatos publicados por la FIFA para ganar los premios The Best (los mejores) de 2020.

Entre los nominados a mejor jugador también figuran Kevin De Bruyne, Robert Lewandowski, Mané, Kylian Mbappé, Mohamed Salah y Virgil van Dijk.

Los nominados al Premio The Best al Jugador de la FIFA son todos estrellas en la #UCL



🇪🇸 Thiago Alcântara

🇵🇹 Ronaldo

🇧🇪 De Bruyne

🇵🇱 Lewandowski

🇸🇳 Mané

🇫🇷 Mbappé

🇦🇷 Messi

🇧🇷 Neymar

🇪🇸 Sergio Ramos

🇪🇬 Salah

🇳🇱 Van Dijk



¿A quién eliges? 🤔 pic.twitter.com/rYPESRA4bo — Liga de Campeones (@LigadeCampeones) November 25, 2020

Asimismo, se han seleccionado once goles como candidatos al Premio Puskas, entre ellos un tanto que marcó Luis Suárez con el FC Barcelona al Mallorca y, para alegría de mucho mexicanos uno de André-Pierre Gignac con Tigres en un partido contra Pumas UNAM perteneciente a Liga MX el 1 de marzo de 2020.

🇲🇽 DE ÚLTIMO MOMENTO, BOMBAZO 🇲🇽



André Pierre Gignac está nominado al premio Puskas de la FIFA, es el premio al mejor gol del año. Compite contra delanteros como Luis Suárez y HeungMin Son.



Checa aquí su golazo y ayúdalo con un voto: 👉🏻 https://t.co/xRQnGX4uzC 👈🏻🐯 pic.twitter.com/VPECR3iCzs — Analistas (@_Analistas) November 25, 2020

Por lo que al mejor portero se refiere, tampoco ha habido sorpresas y están todos los grandes con Alisson Becker, Thibaut Courtois, Keylor Navas, Manuel Neuer, Jan Oblak y Marc-André ter Stegen.

Como candidatos a mejor entrenador han sido seleccionados Marcelo Bielsa, Hans-Dieter Flick, Jürgen Klopp, Julen Lopetegui y Zinedine Zidane.

✔️¡Nominados al mejor entrenador del Mundo 2020!

The Best FIFA Football Awards™ ¿QUIÉN SERÁ EL GANADOR? ⚽️ pic.twitter.com/ovDDQMnH8x — +𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓𝐒 (@edwingamboa_) November 25, 2020

¿Cómo se podrá votar y cuándo se sabrán los finalistas?

El ganador del Premio FIFA Puskás será seleccionado por un jurado internacional compuesto por un panel leyendas de FIFA Legends y por los aficionados de todo el mundo registrados en FIFA.com.

La votación pública estará activa hasta el 9 de diciembre de 2020 (23:59 CET) y la FIFA anunciará los tres finalistas en cada una de las categorías el 11 de diciembre de 2020.