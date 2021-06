De Cristiano y Pogba hasta Locatelli: más agua y menos gaseosas

Deportistas quitan bebidas de la mesa de entrevistas Deportistas quitan bebidas de la mesa de entrevistas Deportistas quitan bebidas de la mesa de entrevistas Deportistas quitan bebidas de la mesa de entrevistas Deportistas quitan bebidas de la mesa de entrevistas ❮ ❯

ROMA (EFE).- Más agua y menos gaseosas. Es el mensaje a favor de un estilo de vida saludable que está marcando la Eurocopa en lo extradeportivo, con el italiano Manuel Locatelli que se sumó este miércoles al portugués Cristiano Ronaldo y al francés Paul Pogba, quienes quitaron de las mesas de sus ruedas de prensa las gaseosas y las cervezas que patrocinan el torneo para sustituirlas con agua.

Unos gestos que abren un amplio abanico de posibles interpretaciones y consecuencias a nivel social, económico y también legal. Los derechos de imagen de los futbolistas, que pueden preferir no comparecer al lado de algunas marcas, pero también las obligaciones incluidas en los contratos millonarios que estas compañías pagan para tener visibilidad, destaca en una entrevista con EFE el abogado experto de derecho deportivo Angelo Cascella.

"Entran en juego los patrocinadores, la UEFA y las federaciones nacionales. Todo depende de lo que está previsto en el contrato firmado entre patrocinadores y UEFA, cuyas obligaciones podrían extenderse a las selecciones", afirmó Cascella.

"A nadie convendría abrir demandas, en particular contra jugadores de tan alto nivel, pero no me sorprendería que hubiera algunas quejas a causa de los altos intereses económicos que rodean la Eurocopa", agregó.

Todo empezó el lunes con el portugués Cristiano Ronaldo, quien quitó dos gaseosas de la mesa de la rueda de prensa previa al Portugal-Hungría de Budapest y las sustituyó con una botella de agua.

"¡Agua!", dijo Cristiano, que no quiso que su imagen apareciera al lado de unas botellas de Coca-Cola en víspera de su estreno en la Eurocopa, en el que firmaría un doblete a Hungría y se convertiría en el máximo goleador histórico de este torneo continental.

El gesto de Cristiano, un hombre que cuenta con 299 millones de seguidores en Instagram, provocó de forma inmediata un bajón de un 1,6 % en las acciones de Coca-Cola en la bolsa, con una pérdida de 4.000 millones de dólares en su valor de mercado, según estiman los expertos.

A CR7 se sumó, al día siguiente, Pogba, elegido mejor jugador del Francia-Alemania, acabado 1-0, en el que el francés fue protagonista de jugadas espectaculares, entre ellas un pase con el exterior de la pierna derecha que acabó con el gol en propia meta de Mats Hummels.

Al sentarse en rueda de prensa, Pogba vio una botella de cerveza, la cogió y la colocó debajo de la mesa. Tampoco el francés quiso que su imagen apareciera vinculada a la de una bebida alcohólica.

Pequeños gestos que traen grandes consecuencias y que abrieron el debate: ¿Tienen derecho los jugadores a esconder productos de compañías que firmaron contratos millonarios de patrocinio con la UEFA? ¿Cuánto ganarían estos futbolistas si dichas compañías no invirtieran tanto en el fútbol?

El último en sumarse a esta dinámica fue Manuel Locatelli, el gran protagonista del triunfo de Italia este miércoles contra Suiza, al firmar un espectacular doblete.

Elegido como estrella del partido, Locatelli hizo un chiste al llegar a la sala de prensa, al coger dos botellas de Coca-Cola y moverlas unos treinta centímetros para dejar en el centro una botella de agua.

Un nuevo mensaje a favor de un estilo de vida saludable que se está convirtiendo en un gran protagonista de esta Eurocopa, al lado del fútbol de buen nivel visto hasta este momento en los terrenos de juego de los doce países que la albergan.