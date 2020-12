Cristiano Ronaldo causa risas y enojo tras su reacción en los premios “The Best”

El gesto de CR7 luego anunciar que el ganador del premio “The Best” de este año fue para Lewandowski provocó todo tipo de comentarios.

ITALIA.— Cristiano Ronaldo volvió a provocar la crítica luego de la reacción que mostró en la gala de los Premios “The Best” cuando anunciaron al ganador del futbolista del año.

Cristiano Ronaldo sigue siendo el jugador con más premios 'The Best' y el único jugador en aparecer 14 veces en el FIFPro World XI.⁣ 🐐 pic.twitter.com/OTYzvPMtHW

En la terna, el portugués competía con futbolistas como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar, Sergio Ramos, Mohamed Salah y Robert Lewandowski por mencionar algunos.

Debido a la pandemia de coronavirus, el evento fue llevado al cabo de manera virtual, es por ello que al anunciar que el ganador de la categoría era Lewandowski, CR7 no pudo ocultar su molestia.

En redes sociales, internautas convirtieron a Cristiano Ronaldo en tendencia debido a que muchos consideraron muy gracioso su gesto de molestia e inconformidad en la premiación de ‘The Best’.

Sin embargo, otros más señalaron que el jugador de la Juventus de nueva cuenta volvió a mostrar su antipatía por el resto de sus contrincantes, quienes pese a no llevarse el premio han demostrado tener un buen año.

A Cristiano Ronaldo no le gusta perder en nada, y no suele disimular. Ésta fue su cara cuando Robert Lewandowski se quedó con el Premio The Best. Contento 😅 pic.twitter.com/REegWaciWl