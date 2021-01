Cristiano Ronaldo es el futbolista con más goles en la historia

CIUDAD DE MÉXICO.- Cristiano Ronaldo continúa haciendo historia, luego de que con el gol que le marcó al Napoli en la final de la Supercopa de Italia; este miércoles, llegó a las 760 anotaciones como futbolista profesional.

Esto lo convierte en el futbolista con más goles registrados en la historia del fútbol.

Very happy with my 4th title in Italy... We are back! This is the Juve we love, this is the team we trust and this is the spirit that will lead to the wins we want! Well done, guys! Fino Alla Fine! 🏆🏳️🏴💪🏽 pic.twitter.com/NoU2ux39gW