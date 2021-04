Cristiano Ronaldo no volverá al Real Madrid, no tiene sentido: Florentino

MADRID.- Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, dice que Cristiano Ronaldo "no volverá" al equipo merengue porque "no tiene sentido".

Aunque evita hablar de posibles fichajes, sí opinó que para la próxima temporada el Real Madrid "necesita un cambio porque hay que recuperar la ilusión".

¿Por qué Cristiano Ronaldo no volverá al Real Madrid?

Sobre la posible vuelta de Cristiano Ronaldo, que jugó en el Real Madrid entre 2009 y 2018, Florentino fue tajante:

"Cristiano no volverá, tiene contrato con la Juventus. No tiene sentido. Le quiero mucho, nos ha dado mucho, pero no tiene sentido que vuelva".

❌"CRISTIANO NO VOLVERÁ al REAL MADRID"❌



¡Atención a FLORENTINO PÉREZ, en EXCLUSIVA con @jpedrerol en #ChiringuitoFlorentino! pic.twitter.com/cCvBUndAoz — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 19, 2021

¿Sergio Ramos también quedaría fuera del Real Madrid?

Sobre el actual capitán del equipo, Sergio Ramos, que termina contrato a final de curso, Florentino no fue tan explícito sobre su posible renovación.

"Le quiero mucho pero estamos en una situación muy mala. En el Madrid nadie pone el dinero. Hay que ser realista, pero no he dicho que no vaya a seguir".