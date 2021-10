Critica a los cuida chambas

Romano ve en los técnicos del país “conformismo”

Es un torneo, el Apertura 2021, con pocos goles.

¿La razón? Los “técnicos cuida chambas”, entrenadores que han llegado del extranjero con poca experiencia a la Liga MX, que le cuestan poco a sus clubes y que no arriesgan, no apuestan por el espectáculo.

Ese es el pensar de Rubén Omar Romano, un exjugador que llegó hace más de 50 años a México y que como técnico no ha ganado campeonatos, pero ha logrado que sus equipos dejen huella.

“Sí, han llegado nuevos entrenadores, que quizá salen más baratos que otros y priorizan el parado defensivo para mantener el trabajo”, dice el entrenador.

En este torneo hay gente como Marcelo Méndez de Atlético de San Luis, Leo Ramos de Querétaro, además de Sebastián Méndez de Tijuana, que con pocas credenciales ocuparon un lugar, muy fácilmente en el fútbol mexicano.

“Yo llevo dos años tratando de irme al extranjero, y es muy difícil entrar a ciertos círculos. Quizá haga falta un buen promotor, yo nunca me he manejado con ellos, pero así es el futbol. Yo me sigo preparando, sigo esperando el momento, viendo fútbol de todas partes del mundo”, señaló Romado.

Es molesto que algunos medios los tachen de “atrasados” de poco preparados a los de la vieja guardia.

“Claro que molesto que nos digan así, porque en el fútbol no hay novedades. A ver. En el 98 que inicié jugaba con línea de cinco, hoy el campeón del mundo, Italia, juega con línea de cinco. Lo que ha cambiado y mucho es la cuestión física, los trabajos específicos para los jugadores, pero fuera de eso el técnico mexicano está preparado para ir a entrenar donde sea”, dijo.— EL UNIVERSAL