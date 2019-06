Critica Nadal a Wimbledon

El español ve mal la forma de hacer la clasificación

El tenista español Rafael Nadal criticó el sistema de elección de cabezas de serie del torneo de Wimbledon, cuyas rondas clasificatorias arrancaron el lunes en el All England Tennis Club de Londres y que se prolongará hasta el 14 de julio.

El torneo británico, a diferencia de los otros tres Grand Slam que respetan el ranking ATP, basa la lista de 32 favoritos en la clasificación mundial y los resultados sobre hierba en las dos últimas campañas. De esta forma Federer, que sumó en el torneo de Halle los puntos necesarios, será nombrado hoy segundo cabeza de serie en Wimbledon, mientras que Nadal será el tercer favorito, al contrario de lo que dicta la clasificación de la ATP.

“Aceptaré ser tres si lo ven así y lucharé para intentar ganar los partidos que me toquen. Lo único que a mí no me parece bien de esta historia es que solo sea Wimbledon el que lo haga. Si lo hicieran todos sería correcto, pero que lo haga solo un torneo…”, reflexionó Nadal en una entrevista.

El español, que a sus 33 años levantó su 12o. Roland Garros el pasado 9 de junio, decidió descansar y no participar en el inicio de la gira de hierba que arranca después del Abierto francés.

Por eso enjuició el sistema de elección de cabeza de series del Grand Slam británico, un torneo que ganó en 2008 y 2010 y del que fue finalista en 2006, 2007 y 2011.

Los 12 Roland Garros y los 2 Wimbledons de Nadal engrosan un palmarés de 18 Grand Slam que completan 1 Open de Australia (2009) y 3 US Open (2010, 2013 y 2017).

El número uno del mundo y el primer cabeza de serie, el serbio Novak Djokovic, se alineó con la postura del tenista español.

“Son sus reglas y tienes que respetarlas, aunque, para ser sincero, es un poco sorprendente”, manifestó Djokovic. “Roger (Federer) es el más grande de todos los tiempos y ha ganado más títulos de Wimbledon que ningún otro en la historia, así que si alguien lo merece es él. Pero, al mismo tiempo, es a Nadal al que se le está retirando la condición de segundo cabeza de serie”, advirtió el serbio.