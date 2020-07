Critican a la Conade por falta de plan de reactivación Tokio 2020

CIUDAD DE MÉXICO.- Varios diputados, especialistas e incluso atletas señalaron la falta de un plan de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) para la reactivación de los deportistas de alto rendimiento con miras a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La crítica, realizada en la reunión "la nueva normalidad en la cultura física y el deporte", contó con diputados como Ernesto D'Alessio y Alan Falomir, quienes señalaron que la Conade no ha elaborado un plan con los deportistas para que puedan volver a entrenar durante la pandemia del Covid-19.

"En nuestro caso elaboramos un plan para los nadadores mexicanos que tienen oportunidades de ir a Tokio 2020. Se lo mandamos a Federación Mexicana de Natación, Comité Olímpico Mexicano y Conade. Ésta última no nos ha respondido nada y el COM nos dice que no tienen dinero, cuando el COI ha dado millones a los Comités Olímpicos Nacionales por la pandemia", sostuvo Nelson Vargas, empresario y ex titular de la misma Conade.

Julio César Salazar, marchista de 20 kilómetros, contó que ha tenido dificultades para mantener sus entrenamientos, como no contar con un espacio para que pueda entrenar.

"La realidad es que no hemos tenido contacto de Ana Guevara. Sólo he recibido un mensaje de su secretaria en el que me decía que 'lo importante era nuestra salud; y que nos avisarían cuando volviéramos a entrenar'", sostuvo el marchista.

Vargas y otros de los ponentes compararon las acciones de otros gobiernos con sus deportistas, a quienes han mandado a Europa a realizar campamentos.

"No hay un plan de trabajo, la Conade está acéfala. Son cerca de dos mil 200 millones los que se destinaron de presupuesto este año para la Conade. ¿En que se ha gastado ese presupuesto, que debería de ir a la mitad?", añadió Falomir.