Critican a los seleccionados mexicanos

No comprenden sus negativas a portar la “verde”

Las ausencias de jugadores para esta Copa Oro, no son bien asimiladas por algunos exseleccionados mexicanos, quienes criticaron estas bajas. Jonny Magallón le envió un mensaje muy directo a Javier Hernández.

“Sus razones y motivos tendrán, cada cabeza es un mundo. Yo no me podría perder nada, ni por cosas familiares para estar en selección. Eso que digo, yo lo viví, yo no estuve en el nacimiento de mi hija, por estar con Selección Nacional. Claro que pesa y duele, pero es un sueño que siempre quise cumplir, no iba a anteponer ese sueño y esos momentos no vuelven”, comentó.

Salvador Carmona, exseleccionado, también habló fuerte de las negativas de varios de los actuales “pilares” del Tricolor.

“A nosotros nos tocó estar en la selección mucho tiempo, nunca nos negamos y sabíamos que pasaba lo mismo de ahorita. Hay que preguntarles a los jugadores por qué ya no se siente la camiseta. No puedo decir nosotros íbamos porque la sentíamos, nosotros la sentíamos e íbamos sin sueldo porque querías ir a la selección a representar a tu país, ahora no puedes”, comentó Carmona en rueda de prensa.

Y finalmente estas fueron las palabras de Héctor Reynoso, otro jugador que pasó por la selección mexicana.

“No es tan grato platicar de cuando uno estaba. No es cómodo pero ojalá que no se arrepientan los que hoy le dicen que no a la selección porque para mí la selección es de respeto. Cómo han pasado los años”, enfatizó.

Herrera, comunitario

El mediocampista mexicano Héctor Herrera, quien es uno de los que no quisieron ser convocados para la Copa Oro, recibió el pasaporte comunitario, que le acredita la nacionalidad portuguesa, y así beneficiar al Atlético de Madrid, el próximo equipo de su carrera.

Medios portugueses y españoles publicaron la buena noticia, tanto para el jugador tijuanense como para “los colchoneros”, que tendrán la oportunidad de contratar a otro jugador extranjero sin problema alguno al tener libre esa plaza.

Herrera sería presentado el mes próximo en Madrid.