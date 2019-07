Critican a Megan Rapinoe por su actitud hacia un niño (Vídeo)

CIUDAD DE MÉXICO.- La capitana de la selección de los Estados Unidos, Megan Rapinoe, ha sido blanco de duras críticas en redes sociales, luego de que se hiciera viral un vídeo en el que un niño le solicita un autógrafo para su balón, minutos antes del inicio de los ESPY Awards 2019, en Los Ángeles (California).

La polémica, que ha confrontado a admiradores y detractores de la futbolista, vino luego de que durante la firma en el esférico, la capitana del conjunto de las barras y las estrellas no volteó a ver al joven, situación que le costó comentarios en su contra.

Megan se coronó hace algunos días en el Mundial Femenil de Francia 2019, torneo en el que incluso fue premiada con la Bota de Oro y el Balón de Oro por ser la Mejor Goleadora y Jugadora de la competencia.

“Se le subió la fama”

En redes sociales la polémica está abierta, pues mientras algunos la atacan por su actitud, y afirman que “ya se le subió la fama“, otros la defienden y dicen que si no lo volteó a ver, fue por la premura de entrar al aire durante la premiación.

The one kid in America who doesn’t think that game sucks and she acts like a stereotypical movie star from an 80s movie in front of him. — Tony Egg (@mamajamma21) 11 de julio de 2019

El único chico en Estados Unidos que no cree que este juego apesta y ella actúa como una estrella de cine estereotipada de una película de los 80 frente a él.

How about she acknowledges him and maybe looks at him? What a cow. — Tina Anobile (@Tanobile) 13 de julio de 2019

¿Qué tal si ella lo reconoce y tal vez lo mira? Qué vaca.

Defienden a la jugadora

Dear Angry People of Twitter,

(1) Celebrities’ time, bodies, etc. belong to them. not anyone else. they don’t owe anyone anything.

(2) approaching someone for an autograph at the ESPYs, 16 seconds before live air, is not great. It was a kind gesture of her to sign the ball. — Midwestern Hedgie (@MidwestHedgie) 11 de julio de 2019

Estimada gente enojada de Twitter, (1) El tiempo de las celebridades, los cuerpos, etc. Les pertenecen. no a nadie más. no le deben nada a nadie. (2) acercarse a alguien para un autógrafo en los ESPYs, 16 segundos antes del aire en vivo, no es genial. Fue un buen gesto de ella firmar la pelota.

Algunos de los internautas comentaron que si esto lo llegara a hacer Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, todo el mundo los criticaría; otros piensan que este tipo de actitudes son las que diferencian a Megan Rapinoe de Alex Morgan, otra de las figuras de la selección estadounidense.