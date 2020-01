Critican al "Chicharito" por arrogante; él se cree "leyenda del fútbol"

En sus primeras declaraciones como delantero del Galaxy de Los Ángeles, Javier "Chicharito" Hernández aseguró que llega al equipo como una "leyenda" del fútbol mexicano, lo cual no agradó a los especialistas del fútbol.

"Al Chicharito de hoy le falta un poco de “humildad”, opinó en Twitter el comentarista David Faitelson. El futbolista no sé quedo callado y manifestó su descontento con la opinión.

"No estoy de acuerdo en que me falte humildad, si tú mismo piensas que tengo la tercer mejor carrera en Europa hasta ahora, entonces lo que dije no es mentira ni arrogancia. Se sigue confundiendo la humildad", le recriminó al comentarista.

David con el respeto y admiración que te tengo no estoy de acuerdo en que me falte humildad, si tú mismo piensas que tengo la tercer mejor carrera en europa hasta ahora, entonces lo que dije no es mentira ni arrogancia. Se sigue confundiendo la humildad. Fuerte abrazo David! https://t.co/QG0xY6c02S — Chicharito Hernandez (@CH14_) January 24, 2020

Pero Faitelson no es el único que opinó acerca del auto nombramiento de Chicharito, como "leyenda". Estas fueron otras opiniones de especialistas en el fútbol:

Gerardo Velázquez de León : Una leyenda es un género literario, no tiene nada que ver con el futbol.

: Una leyenda es un género literario, no tiene nada que ver con el futbol. Daniel Blumrosen (periodista deportivo) : Me parece que lo de “Chicharito” fue una muestra de arrogancia

: Me parece que lo de “Chicharito” fue una muestra de arrogancia Agustín Martínez de León: Yo creo que las leyendas aparecen cuando se retiran

Yo creo que las leyendas aparecen cuando se retiran Ramón Treviño (reportero deportivo): Autonombrarse leyenda le quita seriedad a Javier Hernández, hay diferencia entre histórico y leyenda.

