Críticas en el Calcio

No entienden que haya que esperar para entrenarse

El director deportivo de la Lazio, Igli Tare, manifestó su descontento contra la decisión del gobierno italiano de prohibir los entrenamientos grupales, por lo menos hasta el 18 de mayo, y habló de discriminación para el fútbol respecto a otros deportes.

Tare señaló que los entrenamientos deben de regresar el 4 de mayo y no dos semanas después, tal y como informó el primer ministro del país, Giuseppe Conte.

Hace dos días, el gobierno informó que a partir de 4 de mayo, los atletas podrían entrenarse al aire libre, manteniendo el distanciamiento social, mientras que para los deportes en conjunto se establece el 18 de mayo como la fecha para regresar a las prácticas y a las instalaciones de sus clubes.

“No entiendo por qué es posible entrenarse en un parque público y no en unos centros deportivos. De esta forma no se tutela la salud de los jugadores. No sé qué objetivo tiene el ministro Spadafora, pero no está ayudando al fútbol”, agregó el directivo de la Lazio.

Tare también subrayó que los equipos solo quieren terminar de una vez la temporada, sin importar si hay gente o no, ya que entienden el contexto y la gravedad de la situación por la que el país atraviesa.