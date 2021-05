“A” es venezolana y tiene 29 años de edad.

La mujer es médico cirujano titulada de la Universidad de Oriente de su país y está en vías de revalidar sus estudios universitarios en México para poder ejercer.

Padece lupus

Actualmente trabajaba como asistente en el consultorio de un doctor dedicado a la salud estética, narra El Universal y reproduce mediotiempo.com.

La presunta víctima de Freddy Martín.- Foto El Universal

Padece lupus, lo que le provoca fatiga crónica. Salió de Venezuela por problemas económicos, por carencia de medicamentos, por la dificultad de conseguirlos.

Fiesta en casa de Henry Martín

Vive en Ciudad de México desde hace cinco años. En diciembre pasado era novia de un compatriota, un chico venezolano de 27 años, futbolista amateur, con quien apenas tenía dos meses saliendo.

La noche del 24 de diciembre “A” pasó la Nochebuena con sus amigas. Después, su novio, “M”, la invitó a que fueran a una fiesta en casa de unos amigos del joven, en casa del futbolista Henry Martín.

Su novio insistió reiteradamente en que llevara a una de sus amigas, muy guapa ella. Su amiga no fue, se fue con su pareja.

Zona privilegiada

En el lugar, un fraccionamiento en el sur de la capital donde vive gente de dinero, había 11 personas, cinco hombres y seis mujeres, entre los que estaba Freddy, de quien ella desconocía la identidad.

Cuando llegó hizo un saludo general, sin que cada quien se presentara en lo individual.

Extrañeza de la presunta víctima

Lo que sí le extrañó fue que el jugador del América recibiera gente, y todos sin cubrebocas, porque 10 días antes, el 14 de diciembre, había anunciado en Twitter que tenía Covid, y como es hombre casado también le llamó la atención que no estuviera su familia.

Intenta retirarse

Platican todos, hacen juegos cuyo castigo es beber copas y alrededor de las dos de la madrugada ella se siente cansada; había bebido vino en la cena con sus amigas, más los shots del juego, y se quiere ir.

Su novio le dice que no, que se queden más tiempo. Ella se niega. “No me gusta dormir fuera de casa”, dice.

Le ofrecen una habitación

El jugador del América le ofrece una habitación para que su pareja no maneje, ya que había bebido bastante.

Ella dice que pueden irse en Uber. El anfitrión insiste, le dice que están en confianza. Mala decisión. Se quedan.

Terror al amanecer

Poco después, como a las cuatro de la mañana, ella y su pareja suben a la habitación de huéspedes (“no tenía decoración de nada, no es que alguien durmiera ahí, como un niño”).

Hacen el amor, ella cae fulminada. El terror comenzará al amanecer…

Narra lo que sucedió

El reportero de El Universal, Juan Pablo Becerra-Acosta M publicó la entrevista a la víctima, quien narró cómo sucedieron los hechos en la casa del jugador azulcrema.

“Estoy dormida boca arriba. Entre sueños siento que empiezan a tocar mi cuerpo y yo estoy pensando que es mi pareja. Tengo los ojos cerrados, estoy entre dormida y despierta".

“Siento que me toman así, por los muslos, por debajo y me hacen así, me jalan, me penetran. Abro los ojos y no era ‘M’. Entro en shock.

Reportan detención de Freddy Martín, hermano de Henry Martín. El exjugador es acusado de violación.



🚨. #ÚltimaHora https://t.co/zLIfprQyIq. — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) May 1, 2021

Identifica a su agresor

Era el que después supe que se llamaba Freddy y que era hermano de Henry. Lo empujo y trato de quitármelo de encima.

No sabía qué decir. Él forcejeó un poco, pero yo me resistí y lo empujé para quitarlo…” —¿Qué te pasa? —grita la mujer, que es alta y fuerte—.

Detenido en Coyoacán por presunta violación equiparada agravada, el futbolista Freddy Martín, hermano del futbolista del América Henry Martín. pic.twitter.com/UOQnLZA7FE — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) May 2, 2021

Confundida y desconcertada

¿Qué haces? ¿Dónde está ‘M’? “Él se para y se pone los pantalones y me dice que estoy loca. Yo me tapo con las sábanas, paralizada.

No sé qué está pasando. Él se sale de la habitación. Estaba desconcertada, no entendía lo que estaba pasando. Vi la hora, eran las siete y media.

Así fue presentado Freddy Martín ante la fiscalía de delitos sexuales de la CDMX.

Al hermano de Henry Martín se le acusa de haber abusado de una chica en una fiesta navideña que fue organizada por el jugador del América.



(📷 @c4jimenez) pic.twitter.com/FIG8sp1dhS — Los Expulsados (@losexpulsados) May 1, 2021

Crisis nerviosa

Me encierro llorando. Desesperada. No sabía qué hacer. Me pueden matar aquí, pensé. Me empecé a imaginar de todo. Entré en pánico...

Estaba superaterrada, superalterada, llorando…”.

El futbolista Freddy Martín fue vinculado a proceso por el delito de violación equiparada.https://t.co/kn4Sq3MokI



Mantente informado en https://t.co/yC5ay0DRQp#DFT — 88.9 Noticias (@889Noticias) May 7, 2021

Pide ayuda

Busca a su pareja por teléfono. Se mandan mensajes de texto y voz que ella comparte con el reportero. —Bebé, me vine a hacer unas cosas, regreso en un ratico, espérame.

¿Quién te despertó? Ahí puedes dormir tranquila, no pasa nada… —se escucha la voz de él vía WhatsApp. —¡Me voy a morir, Dios! ¿Dónde estás? Me quiero ir a mi casa, por favor… —se le escucha llorar desconsolada en otro mensaje.

Me violaron...

Y le pone en texto: “Auxilio, me violaron, estaba dormida, por favor”.

El sujeto responde que se fue a darle de comer a su gata, que esté tranquila y que por qué se pone así si estaba “acostadita durmiendo tranquila” cuando él se fue.

Ven por mí

“Oye, le estoy diciendo que me violaron, ¿cómo reacciona de esa manera?, ¿me explico?”, recuerda con ojos muy tristes y voz trémula.

Le manda otro mensaje de voz, sollozando: “Necesito que me vengas a buscar… Estaba dormida… Me violaron… Este güey que estaba aquí, no sé quién coño es, ni siquiera sé su nombre”.

Henry le ofreció una habitación para que su pareja no manejara, ya que había bebido bastante. Ella responde que pueden irse en Uber. El anfitrión insistió, le dijo que estaban en confianza | #NotaPlus https://t.co/RtVYyMeiyB — El Universal (@El_Universal_Mx) May 7, 2021

Complicidad

Ella, ya con la mente más fría, a lo largo del día sospechará que él, su novio, es cómplice. Y sí, al parecer sí: él será testigo a favor del agresor en el caso.

Así lo anunció el abogado defensor en la primera audiencia el sábado pasado. Desde ese día, el 25 de diciembre, ella no lo volvió a ver.

La acusación

Se pone su falda-short negra, un body, una chamarra. Baja a la sala y a la puerta de la casa y trata de salir, pero está cerrada con llave.

Henry Martín se acerca corriendo por las escaleras, le dice que se calme. No le quiere abrir hasta que le diga qué pasa.

Ella grita y grita y le abre. Ella sale de ahí corriendo descalza, desorientada. Un vigilante que caminaba por ahí la lleva a la caseta de vigilancia donde hay más vigilantes y les dice que abusaron sexualmente de ella.

Última hora: Acusan formalmente de violación a Freddy Martín, hermano de Henry. https://t.co/Aib36c8qbw — Sportscenter en español (@SportsCenter_nt) May 6, 2021

¿En qué te fuiste a meter?

Las cámaras de vigilancia constatan todo el trayecto, según narran ella y su abogado, porque las imágenes ya forman parte del expediente. —¿Tú estabas en la casa 20? —le pregunta un vigilante. —Sí… —¡Ay, muchachita!, ¿en qué te fuiste a meter…?

Le ofrecen llamar a la policía. Pide un Uber, pero lo cancela porque su pareja le manda un mensaje de que ya va llegando.

#NiUnaMás



“Y entonces supe que Freddy Martín me violó”.



Testimonio de una mujer violada por este futbolista, hermano de un jugador del @ClubAmerica



La nota de @jpbecerraacosta en @El_Universal_Mx pic.twitter.com/xAa6HZxK8h — Rafael Montes (@rafagaonline) May 7, 2021

Henry interviene

El jugador del América llega a la caseta en una camioneta blanca con una amiga. Trata de calmarla, pero ella lo rechaza: —¡Me acaban de violar en tu casa, uno de tus amigos! —le dice, mientras los policías escuchan.

“Yo no sabía que era su hermano, nadie me lo presentó como su hermano. Me pide que lo describa, lo describo; simula que no sabe quién es y le digo que era el que estaba sentado frente a mí toda la noche en la mesa".

¿Estás segura?

"Le dije que me mostrara fotos de los que ahí estuvieron porque eso era un delito y no quiso. Él luego le estaba echando la culpa a otro jugador del América que estaba ahí, ‘E’, que supuestamente es su amigo".

"Un desgraciado. Finalmente de su teléfono me enseña una foto de su Instagram del que luego supe que era el hermano”. —Es él… —¿Estás segura? —Que sí, él me atacó".

Elementos de la Fiscalia de la Ciudad de México arrestaron a Freddy Martín y fue recluido en el Reclusorio Oriente, la noche del viernes.



Un juez dictó prisión preventiva tras una presunta culpa del delito violación agravada contra una mujer.



La audiencia es el jueves 6 de mayo pic.twitter.com/OBcmIx3Mra — Zona Deportes MX (@ZonaDeportesMX4) May 5, 2021

Nombre falso

“Puso una cara como de trauma. Se puso las manos en la cabeza”. Le dio un nombre falso, Óscar, y le dijo que era amigo de otro amigo y que no lo conocía. Le pidió que no llamara a la policía.

“No me hagas esto, soy una figura pública, va a ser un escándalo y yo no tengo nada que ver”, dice la mujer que le dijo el futbolista del América, y que se retiró molesto. Llega su pareja y se van.

Rastrean al supuesto agresor

Ella le pregunta quién es el tal Óscar y él dice que no había ningún Óscar. Más tarde “A” se reúne con amigas, rastrean las redes sociales del jugador del América, identifica al agresor y resulta… que es su hermano, Freddy.

Ella y sus amigas van a la fiscalía a poner una denuncia ese mismo día. Le hacen exámenes médicos para hacer pruebas genéticas. Le hacen pruebas sicológicas.

Trato extrajurídico

Hace dos semanas, un abogado del jugador del América, cuyo nombre se omite, le ofreció llegar a un arreglo. —No te voy a decir que no tienes la razón, pero ya lo que pasó sucedió y ya no hay más nada que hacer. Lo que queremos es llegar a un acuerdo contigo.

Mañana a las 10 de la mañana, si tú quieres, nos vemos en un café.

—Sea lo que sea, el tema que sea, no es conmigo, es con mi abogado —le contestó ella.

Insistencia del abogado

Luego, una semana después, por mensaje insistió el abogado: “Queremos conciliar este tema, llegar a un acuerdo con el que tú te sientas cómoda”.

Ella lo rechazó. Dice que no quiere dinero. Que no quiere negociar nada. Que quiere justicia. Que quiere que su caso sea un ejemplo para que cualquier mujer denuncie, aunque se trate de personajes públicos o poderosos.

Un juez de control vinculó a proceso al futbolista Freddy Martín, exjugador del Ascenso y hermano del delantero del Club América, Henry Martín, por el delito de violación https://t.co/ryceBhARqQ — Periódico e-consulta (@e_consulta) May 7, 2021

Dos posibles víctimas

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía consultadas por el reportero, hay dos carpetas más, de otras dos presuntas víctimas, por el mismo delito, violación, contra Freddy Martín, El Killer.

El Universal buscó al abogado de Freddy Martín, Pablo Hernández, para pedirle la versión de su defendido sobre lo que sucedió en casa de su hermano Henry y acerca de las imputaciones de violación, pero declinó hacer comentarios.

Reportan detención de Freddy, hermano de Henry Martín, por violación



Freddy Martín, hermano de Henry, fue detenido en la Ciudad de México, después de que se girara una orden de aprehensión por violación



Freddy Martín, exjugador de Dorados de Sinaloa y … https://t.co/jzCe1qA3kM pic.twitter.com/zLJ4GP28nK — Marco A. Lizarraga (@PeriodistaMarco) May 2, 2021

Detención de Freddy

Freddy Martín fue detenido el pasado 1 de mayo en la Alcaldía Coyoacán por elementos de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México y hasta el momento se mantiene preso en el Reclusorio Oriente.