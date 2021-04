Cruz Azul busca alargar su racha

Complicada visita cementera en el inicio de la fecha

Si le preguntan a los jugadores de Cruz Azul sobre alcanzar el récord histórico de victorias consecutivos en el fútbol mexicano, la respuesta lleva cordura.

No lo hablan y tampoco es el momento prudente de hacerlo, advirtió su volante argentino Wálter Montoya.

La Máquina visita hoy a los Bravos de Ciudad Juárez en el arranque de la fecha del Torneo Guardianes 2021.

Con 10 victorias seguidas, Cruz Azul ya empató el récord del equipo fijado en la temporada 1971-72 y necesita dos más para empatar la marca de todos los tiempos que comparten León y Necaxa.

La Fiera es el único equipo en realizarlo en el fútbol profesional al hilvanar 12 victorias apenas en el Clausura 2019. Los Rayos lo hicieron en la era amateur (1934-35).

“Aquí no se habla de eso (el récord), cuando llegamos a los 10 triunfos no estábamos muy enterados, pero fue un gran orgullo y satisfacción”, afirmó Montoya. “Nosotros no pensamos en eso, lo que queremos terminar en lo más alto y después hablar de récords, por ahora no”.

Con una cosecha de 30 puntos, Cruz Azul es líder y ya aseguró su pase por lo menos a la reclasificación. También está cerca de amarrar la clasificación directa a la liguilla, donde buscará terminar con una sequía de campeonatos de liga que data del Invierno 1997.

Los cuatro mejores al cabo de las 17 fechas de la fase regular pasan directamente a la liguilla, mientras que los siguientes ocho se enfrentarán en un repechaje.

La Máquina ha perdido seis finales de liga desde su última consagración. La más reciente fue en el Clausura 2018, cuando cayó a manos del América, que en este torneo ha sido el único rival que ha sostenido el paso en la pelea por el liderato.

Destaca a la Liga MX

Más temprano, el Puebla del argentino Nicolás Larcamón se enfrenta en casa al Mazatlán FC.

El entrenador argentino, que vive su primera temporada en la Liga MX, mencionó que el fútbol mexicano puede competir en Sudamérica y está “entre las mejores del mundo”.

“México está para competir de igual a igual con cualquier Liga de Sudamérica y salvo algunas ligas extraordinarias como la española o la inglesa, siento que México está en ese lote de las mejores ligas del mundo”, explicó en rueda de prensa.

Larcamón, de 36 años, cuenta con experiencia como técnico en los equipos chilenos Curicó, Huachipato FC y Antofagasta e inició su carrera como estratega en Venezuela con el Deportivo Anzoátegui.

El Puebla abrirá la decimotercera fecha al enfrentar al Mazatlán FC.

“Ante Mazatlán es otra gran oportunidad de enfrentar a un entrenador de gran trayectoria, de éxitos como jugador y entrenador, un privilegio de tener partidos contra entrenadores de esta talla, pero nuestro foco está puesto en nosotros, en nuestro trabajo y objetivos", expresó el argentino.

Larcamón descartó que las dos semanas de descanso por la fecha FIFA afecten el momento poblano, que en los últimos cinco partidos sufrió una derrota con dos victorias y un par de empates.

“Hemos trabajado bien en la fecha FIFA, nos hemos planteado objetivos, equilibramos el descanso y mantuvimos el enfoque. El equipo ha entrenado de forma excelente esta semana para hacer el viernes un gran partido”, finalizó.— AP Y EFE