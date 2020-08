Cruz Azul debe mejorar en el aspecto ofensivo

El paraguayo Juan Escobar, defensa del Cruz Azul, aceptó que a pesar de su gran año, su equipo debe mejorar la marca en la zaga y la puntería en el ataque para buscar el título del Guardianes 2020.

“Debemos mejorar la marca y será importante mantener la concentración; en el ataque estamos terminando bien las jugadas, pero nos falta un poco de definición”, reconoció el jugador en una rueda de prensa.

Escobar es una de las figuras principales de la defensa celeste, la segunda mejor del Apertura, bautizado por la Liga Mx como torneo Guardianes. Al referirse a su estatus, reconoció que siempre disfrutó más ser defensa central, pero puede crecer como lateral.

“El ‘profe’ me comentó que me veía mejor como lateral. Me acostumbré a jugar como central, pero no desconocía el trabajo como lateral. Me aseguró que con trabajo estaría mejor ahí y le tomé la palabra”, afirmó.— NOTIMEX