Cruz Azul exhibe al América

La Máquina golea y avanza en la Copa por México

El Cruz Azul goleó anoche 4-1 a las Águilas del América y mantuvo su paso perfecto en la Copa por México.

Los goles de los celestes fueron del uruguayo Jonathan Rodríguez, los mexicanos Alexis Gutiérrez y Orbelín Pineda y un autogol del uruguayo Federico Viñas, mientras por América convirtió Sebastián Córdova.

Desde el arranque del encuentro las Águilas, del entrenador Miguel Herrera, se hicieron de la pelota e impusieron condiciones en el Olímpico Universitario de Ciudad de México.

En el minuto 14, los cementeros cometieron un error en la defensa, Córdova recuperó la pelota y convirtió de zurda un elegante gol al ángulo para el 1-0.

América siguió adelante frente a un rival que se tardó en meterse al partido. En el 33 el paraguayo Richard Sánchez disparó por fuera en otra llegada de los azulcremas, que a partir de esa acción comenzaron a ceder terreno.

Jonathan Rodríguez remató en el 39 con todo a favor y se encontró con una aparición del guardameta Guillermo Ochoa, quien salvó al América, sin embargo un minuto más tarde, en una jugada de tiro de esquina, Viñas cometió un autogol.

Aunque América tuvo más posesión del balón, 53 por 47, los Azules terminaron mejor la mitad inicial.

En la segunda el cuadro celeste mantuvo la superioridad y anotó tres goles en 10 minutos.

El despertar celeste

En el 47, Rodríguez aceptó una pelota, se acudió la zaga y convirtió con un golpe de derecha al ángulo; en el 54 Alexis Gutiérrez anotó de zurda y en el 57 Pineda puso marcador de goleada con un derechazo en un duelo iniciado con una ofensiva de Jonathan.

Los dos cuadros hicieron numerosos cambios, pero se mantuvo la tendencia, con los Azules con dominio.

El Cruz Azul pasó a las semifinales con tres victorias y nueve puntos que le permitieron liderar el grupo A en el que América suma cuatro unidades.

Poco antes en el grupo B, el Guadalajara derrotó 3-1 al Mazaltán y saltó al primer lugar con seis unidades, dos más que Tigres y una encima de Atlas.

Por las Chivas anotaron Jesús Angulo y José Juan Macías en dos ocasiones, mientras que el venezolano Fernando Aristeguieta convirtió el primer gol en la historia del Mazatlán.

Hoy, en el grupo A, Tigres UANL enfrentará al Atlas y en el B los Pumas chocarán con el Toluca.

“Chofis”, a casa

Una de las ausencias que sorprendieron ayer en el Guadalajara fue la de Eduardo López, quien había tenido actividad en los dos encuentros pasados y que anoche no estuvo ni en la banca.

El “10” rojiblanco fue enviado a casa después de presentar molestias y síntomas relacionados al coronavirus, por lo que, de forma preventiva el club optó por darle descanso y dar a conocer los resultados de sus análisis hoy, así lo confirmó el técnico Luis Fernando Tena.

“A Eduardo López le hicieron una prueba de Covid-19 el miércoles porque su novia había tenido algunos síntomas y salió negativo y hoy al llegar acá también se sentía mal, tenía un poco de temperatura y el cuerpo cortado y el se sentía sin fuerza, entonces no quisimos arriesgar y lo regresaron a su casa. Mañana le harán una prueba de Covid-19, pero el chiste era que no estuviera aquí, que no contagiara a nadie”, explicó Tena al término del juego.— EFE Y EL UNIVERSAL