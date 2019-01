Cruz Azul recibe al Guadalajara en la segunda fecha

Tres puntos necesarios

El Cruz Azul procurará conseguir su primer triunfo de la temporada y lavar la mala imagen que dejó en su presentación cuando reciba hoy a unas renovadas Chivas, que iniciaron con el pie derecho el Torneo Clausura, que ahora está en su segunda fecha.

La Máquina fue subcampeón el torneo anterior y se reforzó con el peruano Yoshimar Yotún, el uruguayo Jonathan Rodríguez y Orbelín Pineda, pero en su debut apenas pudo empatar con Puebla y con un punto se ubica en el octavo puesto de la clasificación.

“En esta casa un empate jamás servirá, el equipo hizo un esfuerzo pero no logró, aunque en términos generales me gustó el equipo pero sé que tenemos para mucho más”, dijo el entrenador portugués Pedro Caixinha. “Sé que tenemos gente de calidad y carácter y saben que un empate en esta casa no sirve, aquí sabemos que cuando no se gana no sirve”.

Chivas viene de un cierre de año en el que se ausentó de la liguilla por tercera temporada consecutiva y fue último puesto del Mundial de Clubes.

Para remediar sus males, la dirigencia firmó al zaguero Hiram Mier, a los volantes Jesús Molina y Dieter Villalpando, además del delantero Alexis Vega, quienes colaboraron para darle al Rebaño Sagrado un triunfo de 2-0 sobre Tijuana el sábado pasado en su casa.

“El torneo pasado quedamos a deber por eso el primer partido me ilusiona muchísimo por el rendimiento y esfuerzo que hicieron los jugadores”, dijo el entrenador paraguayo José Cardozo.

El Cruz Azul tiene una racha de cuatro partidos sin derrotas ante Chivas.

Alexis Vega, delantero del Rebaño Sagrado, está plenamente confiado en que le ganaran al Cruz Azul.

“Contra Cruz Azul son partidos que visten y que todos quieren jugar, hemos trabajado fuerte durante toda la semana con el convencimiento de que podemos hacer un gran partido para regresar a casa con los tres puntos para darle otra alegría a nuestra gente”, dijo.

En otros encuentros para hoy, Monterrey recibe al León; Pachuca jugará ante Querétaro; Necaxa a Pumas y Xolos a Tigres.— AP