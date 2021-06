Cruz Azul responde sobre la presunta llegada de Renato Ibarra

CIUDAD DE MÉXICO.- Alvaro Dávila, presidente del Cruz Azul, detalló en entrevista cuáles son las realidades y sueños del equipo, de cara a la Apertura 2021. Entre los temas también mencionó la presunta llegada de Renato Ibarra a La Máquina.

En principio, el directivo aseguró que el caso de Ignacio Rivero no está cerrado, "podemos llegar a un acuerdo para que se quede", pero sí confirmó que Pablo Aguilar se quedará dos años más.

En entrevista en el canal de Javier Alarcón, Dávila habló de todo los tópicos que rodean al equipo cementero que este día regresó a los trabajos. Sin titubeos, la conversación inició con la presunta crisis financiera en Cruz Azul.

"No se ha presentado nada con la cuestión de venta. Ricardo Salinas Pliego no se ha acercado para participar en este proyecto".

Además, sobre el adiós a Cruz Azul Hidalgo, señaló que es parte de la restructuración, para hacer crecer al resto del club de abajo hacia arriba.

"Estábamos alimentando un equipo de segunda división que no era gente de tu cantera. Vamos a ir a la raíz, a formar jugadores, a tener departamento de visorías, convocatorias y que los niños se acerquen a nosotros y no con el afán de cobrarles. Quienes tenga el talento, bienvenido. No voy a hablar del pasado, pero esos proyectos se abandonaron".