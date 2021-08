Cruz Azul visita a San Luis, luego de dejar puntos

Después de dejar dos puntos en el camino tras un empate a uno ante el Monterrey, el Cruz Azul quiere enderezar el rumbo ante San Luis.

Pero los sanluisinos desean lo mismo y en casa.

Con siete unidades en su cosecha, el cuadro potosino busca mejorar su posición en la tabla general en la que, al arranque de la fecha seis de la Liga MX, se ubica en la décima posición, aunque con un partido menos debido a que postergó su compromiso ante los Tuzos para el próximo tres de noviembre.

Con un partido de desgaste menos, el Atlético de San Luis recibe en el Estadio Alfonso Lastras a un rival de gran arrastre como la Máquina Cementera

El cuadro rojiblanco no contará con Vladimir Moragrega, pues el atacante mexicano de 23 años sufrió una fractura por sobrecarga en la región tibial, y por ahora se reporta en recuperación.

En tanto, el club celeste llega a la fecha seis con la obligación de alzarse con la victoria luego de que a media semana dejó ir los tres puntos ante Monterrey en el Estadio Azteca en los últimos momentos del encuentro, situación que “cortó” la subida futbolística que acompañaba al cuadro de La Noria en sus últimos dos encuentros previos a enfrentar a los Rayados.

La buena noticia para la Máquina es el regreso de Luis Romo, quien se incorporó de nuevo tras haber recibido una semana de vacaciones, luego de un verano ajetreado con la selección mexicana que ganó el bronce en los Juegos de Tokio.

Eso sí, los cementeros tendrán dos bajas importantes: los mediocampistas Orbelín Pineda e Ignacio Rivero.

Orbelín recibió unos días de descanso luego de haber estado con el Tricolor en la Copa Oro. “Orbe” fue clave ante el Toluca el fin de semana pasado, por lo que su ausencia puede pesar.

Rivero, por su parte, salió expulsado el miércoles pasado tras una entrada artera ante el Monterrey.

El cotejo en el “Alfonso Lastras” se jugará con aforo del 15% en las gradas, como medida sanitaria por la pandemia de Covid, en la que el estado se encuentra en semáforo naranja a nivel federal.

La Máquina, bien

El inicio del campeón Cruz Azul en el Apertura 2021 no ha sido el mejor, marcha quinto con ocho puntos y el torneo está por llegar a su primer tercio.

Sin embargo, es algo que en el cuadro de La Noria tienen bien identificado y sabían que este certamen sería ir de menos a más. Así lo declaró José “Shaggy” Martínez.

“La idea es llegar mejor a la parte final y se espera llegar de menos a más, es parte de un proceso en el que estamos al no iniciar el torneo completo. Nos falta mejorar”, dijo en conferencia de prensa el “Shaggy”.

Que Pumas y Chivas estén en la parte baja de la tabla y no sean protagonistas en los últimos años, no preocupa a Martínez y al contrario, destaca el protagonismo que está tomando el Cruz Azul.

“Uno se preocupa por su equipo, siempre quiere sumar. Es importante que los grandes estén arriba, pero cada uno se enfoca en lo suyo y eso habla de una regularidad que Cruz Azul ha mantenido por su trabajo desde la gente de pantalón largo”, declaró.

Los rumores sobre las salidas de algunos compañeros y hasta del director técnico Juan Reynoso, es algo que llena de orgullo al “Shaggy”. “Es parte de estar en un equipo grande. La calidad está en todos los niveles. Hay rumores sobre si se va alguien y eso es un orgullo, porque en cualquier momento, cualquiera se puede ir a pelear por sus objetivos a otro lado”, concluyó.

Que pese la localía

Los Rayados de Monterrey reciben a las Chivas, con un Duvan Vergara que se dice más acoplado y listo para explotar todo su talento.

“Este inicio como jugador de Rayados ha sido positivo porque el equipo está sumando y es lo primero que queremos. En lo personal vengo con humildad a ganarme un puesto en el equipo, vengo a aportar, apostaron por mí, fue por algo y tengo que retribuirlo en el campo de juego”, explicó en rueda de prensa.

Vergara llegó al Monterrey como refuerzo para el torneo Apertura 2021, en el que suma cuatro partidos con dos goles conseguidos en la victoria 2-0 de la segunda fecha ante los Pumas.

El antiguo futbolista del América de Cali colombiano también ha destacado por su capacidad para desequilibrar por la banda izquierda, algo que le faltó al equipo de Aguirre el torneo pasado.

A pesar de su buen momento en la cancha, que ha contribuido a que los Rayados marchen invictos en el cuarto lugar de la clasificación, Vergara se perdió el juego de la tercera jornada del Apertura por ser sospechoso a tener Covid.

“Hasta el momento he jugado varios partidos en poco tiempo, tenía rato que no lo hacía, venía sumando bien hasta que por ahí me enfermé y tuve que salir para proteger a mis compañeros y mi salud. Gracias a Dios no era Covid, me hicieron tres pruebas y salieron negativas”, agregó el sudamericano.

El Monterrey ha sido criticado por su falta de gol, algo que no preocupa a Vergara.

“Podemos ganar 1-0, 2-0 o 3-0, pero lo importante es sumar de a tres”, señaló.

También hoy, Atlas se mide a Toluca y Santos a León.