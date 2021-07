¿Cuándo comenzará Rommel Pacheco su participación en Tokio? (vídeo)

El clavadista y abanderado de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Rommel Pacheco, participará en los cuartos Juegos Olímpicos de su experimentada carrera.

El atleta yucateco de 35 años competirá en la prueba de Trampolín de tres metros varonil.

Hace cinco años, Rommel Pacheco participó en la misma prueba y finalizó en quinto lugar en la prueba de Río 2016.

Anteriormente, Rommel intervino en cinco pruebas olímpicas, plataforma de 10 metros y trampolín de tres metros en Atenas 2004 y plataforma individual de 10 metros en Beijing 2008.

También en Río de Janeiro 2016 en el trampolín de tres metros, tanto individual como sincronizado.

No existe un orgullo más grande que el de ser mexicano… Hoy he tenido uno de los más grandes honores de mi vida, portar la bandera de México en la inauguración de los JO; la piel se me hacía chinita de la emoción y pude sentir la buena vibra de todo México. #tokyo2020 pic.twitter.com/CLg0tUdeog