¿Cuánto dinero recibirá Tom Brady por jugar en el Súper Bowl LV?

MÉXICO.- Tom Brady, además de su salario de 25 millones de dólares, recibirá un bono extra por jugar el Súper Bowl LV.

El quarterback de los Buccaneers de Tampa Bay, en su décima aparición en el gran partido, recibirá 500 mil dólares por llevar a su equipo hasta el cotejo de febrero, que será ante los Chiefs de Kansas City.

De acuerdo a ProFootball, el convenio del veterano estuvo estructurado para recibir mayores cantidades en los Playoffs.

Brady ya recibió 250 mil billetes verdes por vencer a Washington en la ronda de comodines, otros 500 mil tras triunfar sobre Nueva Orleans en divisional y otro medio millón por dejar en el camino a los Packers y Aaron Rodgers en el Campeonato de la NFC. Además, el pasador de 43 años de edad agregó un millón 125 mil dólares por terminar entre los cinco primeros en pases de touchdown y yardas aéreas.

En total, el QB se ha embolsado 27 millones 875 mil dólares en la presente temporada, su primera con los Buccaneers y tiene el mismo paquete de compensación para la próxima campaña.

Through his commitment to the TB12 Method, @TomBrady has achieved unparalleled success and longevity.



Now it’s your turn! We’ll be choosing 10 people for an exclusive TB12 experience before #SuperBowl.



Reply ⬇️ and tell us why you want to try the TB12 Method for yourself!