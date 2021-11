El ex entrenador del equipo ha indicado que un tiempo realista sobre la ausencia de James sería de cuatro a ocho semanas.

LOS ÁNGELES.— Lebron James, máxima estrella de Los Angeles Lakers está haciendo sufrir a los fanáticos con su ausencia, pues el equipo acumula dos derrotas consecutivas y por ahora fuera de los ocho primeros puestos de la Conferencia Oeste.

Si bien falta mucho para que acabe la temporada, la ausencia de Lebron está causado gran preocupación, pues James sufre una lesión abdominal que se percibe alarmante. Sin embargo, los médicos del equipo angelino esperaban tener al basquetbolista estelar de vuelta en menos de una semana si se siguen todos las recomendaciones y cuidados pertinentes.

Pero por ahora, el veterano jugador mantiene en vilo a los fans, que según informó su franquicia Lebron James tiene una distensión del recto abdominal.

Tim DiFrancesco, antiguo preparador físico de los Lakers comentó: "¿Tiempo de recuperación? Entre cuatro y ocho semanas creo que es una fecha realista. Por la forma en que juega creo que no volverá antes de cuatro semanas. Es una lesión con pronta recuperación, pero en la que los jugadores pueden recaer fácilmente".

