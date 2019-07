Cuatro doradas más

Buena cosecha mexicana en los Panamericanos

La delegación mexicana sumó ayer cuatro medallas de oro, una de plata y cinco de bronce, para continuar en segundo lugar en el cuadro de medallas de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

El tae kwon do dio la cosecha más importante, pues Briseida Acosta se colgó la medalla de oro y Carlos Sansores agregó un bronce.

La sinaloense, quien poco a poco se ha ganado un lugar dentro de la élite mundial, se impuso con inteligencia a la complicada colombiana Gloria Mosqueda.

Briseida, medallista mundial en Manchester 2019, atacó con mejor perfil para llevarse el duelo por marcador de 10-5 y confirmar que en la categoría de más de 67 kilos es la mejor del continente.

“Esto lo soñaba desde que tenía 13 años, y ni siquiera sabía qué eran unos Juegos Panamericanos”, dijo Briseida tras recibir su medalla.

“Deseaba mucho todo esto, lo deseaba demasiado”, agregó. Por eso cuando sonó la chicharra y la pelea terminó, no festejó “porque hay que estar tranquila en el triunfo y en la derrota. Hoy hay que festejar”.

Antes de irse, se le preguntó: ¿Serás la nueva punta de lanza en el tae kwon do de México? “Que así sea”, contestó sin miedo.

La sinaloense superó 7-3 a la venezolana Carolina Fernández en los cuartos de final, y eliminó a la cubana Yamitsi Carbonell, 11-8.

Mientras, en la división de más de 80 kilos, Carlos Sansores compartió el bronce con el brasileño Maicon de Andrad.

Sansores superó 12-8 al venezolano Luis Álvarez y luego dio cuenta del puertorriqueño Juan Álvarez por 15-4, pero en la semifinal fue vencido por el cubano Rafael Alba por 24-33, en un combate intenso, y en la repesca superó 14-5 al local Franco Auropa, para el bronce.

México consiguió otro metal dorado en el canotaje, cuando Beatriz Briones se impuso en la modalidad K1 500 metros.

“Antes de la competencia me sentía nerviosa y no tan preparada, hasta se me cayó el número de la camiseta. Pasaban tantas cosas por mi cabeza que me dije a mí misma: ‘enfócate en finalizar la carrera, sin importar si eres oro, bronce o la última’. Lo único que quería era sentirme satisfecha con mi trabajo”, aseguró Beatriz.

El pentatlón moderno igual aportó un oro para México, con la dupla integrada por Duilio Carillo y José Silva, quienes en la prueba de relevo acumularon 485 puntos para superar a las parejas de Estados Unidos y de Argentina.

La otra medalla de oro la consiguió Patricio Font Nelson en la prueba de figuras del esquí acuático, con 11,370 puntos en su exhibición.

La única medalla de plata de la jornada mexicana fue para la pesista Aremi Fuentes, quien estalló de emoción una vez que logró alzar los 140 kilos en el envión.

“Esta medalla me sabe a oro, porque mejoré mis marcas. Quiero seguir por la de oro. Me enfoco en mis marcas y eso me ha ayudado a estar en las mejores posiciones”, declaró tras su actuación en la que cargó 110 en el arranque, para un total de 250.

Los mexicanos que consiguieron medallas de bronce son: Mauricio Figueroa y Osbaldo Fuentes (K2 1000m canotaje), Carlos Lamadrid (slalom esquí acuático), Alejandra Ramírez (tiro deportivo) y Cecilia Pérez, Crisanto Grajales, Claudia Rivas e Irving Pérez (relevo mixto triatlón).

Yucateca en acción

Con la yucateca Regina Alférez, el equipo de natación artística se posicionó en segundo lugar al concluir la rutina técnica en el Centro Acuático, donde mañana será la rutina libre.

El equipo tricolor lo formaron Nuria Diosdado, Joana Jiménez, Jessica Sobrino, Regina Alférez, Amaya Velázquez, Teresa Alonso, Ana Soto, Luisa Rodríguez y Pamela Toscano.

Ellas sumaron 86.2910 puntos, para estar por encima del representativo de Estados Unidos (86.2910), Brasil (80.3928), Colombia (77.9755), Perú (73.0739), Cuba (64.8664) y Guatemala (62.5421). El primer lugar fue para las canadienses, que acumularon 88.9398 puntos.